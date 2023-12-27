Повертати в Україну треба, але... експерт розповів, що не так з ідеєю мобілізувати ухилянтів

Повертати ухилянтів треба, але не для мобілізації

В Україні після появи тексту законопроєкт про посилення мобілізації почали активно обговорювати тему набору до армії ухилянтів та військовозобов’язаних, які втекли за кордон. Однак не всі думають, що вони можуть стати в пригоді в армії.

Як розповів в ефірі ТСН військово-політичний оглядач Олександр Коваленко ("Злий Одесит"), якщо бійці не мотивовані, то, потрапивши на фронт, вони відразу ж підуть здаватися.

"Коли формується підрозділ, наприклад, батальйон і в цьому батальйоні 90% це потенційні ухилянти. Як, цікаво, цей батальйон воюватиме? Як вони триматимуть позиції, як вони йтимуть у наступ", — поцікавився він.

За його словами, цей підрозділ може незабаром після попадання на фронт здатися в полон, що несе у собі величезні ризики. При цьому експерт підкреслив, що повертати їх з-за кордону безперечно необхідно, але не стільки для того, щоб відправити в армію, скільки задля підтримки економіки.

Адже вона має продовжувати роботу навіть у ці складні часи, каже Коваленко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які зміни пропонує запровадити уряд, щоб прискорити темпи мобілізації. Наприклад, документ передбачає посилення покарання для ухилістів, відправлення електронних повісток, скорочення категорій чоловіків, яким належить відстрочка та інше.