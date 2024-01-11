На колінах, з квітами та у сльозах: у Києві прощаються з поетом та військовим Максимом Кривцовим (фото та відео)

Похорон воїна відбудеться 12 січня

У четвер, 11 січня, у Києві відбулося прощання із загиблим українським поетом та військовим Максимом Кривцовим із позивним "Далі". З 12:00 воно відбувається у Михайлівському соборі.

Попрощатися із загиблим бійцем, який захищав свою Батьківщину, прийшла велика кількість людей. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на прощальній церемонії та показав, як вона проходила.

Перша частина проходила на майдані Незалежності. Після цього – на Михайлівському соборі. Люди вишикувалися живим коридором. Кожен на колінах і з квітами вшанував пам’ять хороброго воїна.

Після завершення церемонії прощання процесія вирушить до місця поховання — до Рівного.

Чин похорону відбудеться у п’ятницю, 12 січня — о 10:00 на площі, об 11:00 у Соборі та о 13:00 на цвинтарі.

Що відомо про Максима Кривцова

Український військовий Максим Кривцов був не лише хоробрим захисником своєї Батьківщини, а ще й творчою людиною тому. Він друкувався у збірниках із творами інших авторів, а пісні на поезії Максима виконує український гурт "Yurcash".

У 2023 році збірка віршів "Вірші з бійниці", яку написав воїн, стала однією з найкращих українських книг року за версією ПЕН.

Війна змінила життя Кривцова з її початку в нашій країні. 2014 року чоловік вирушив на фронт як доброволець. Він брав участь у бойових діях у складі 5-го батальйону ДУК "Правий сектор". Потім він був кулеметником у Бригаді швидкого реагування у Нацгвардії кілька років.

На початку повномасштабного вторгнення РФ Кривцов вирішив вирушити на боротьбу з окупантами. 7 січня 2024 року чоловік загинув на війні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у тяжких боях за Україну загинув пілот літака МіГ-29. Чоловік мав позивний Blue Helmet.