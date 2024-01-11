На коленях, с цветами и в слезах: в Киеве прощаются с поэтом и военным Максимом Кривцовым (фото и видео)

Похороны воина состоятся 12 января

В четверг, 11 января, в Киеве состоялось прощание с погибшим украинским поэтом и военным Максимом Кривцовым с позывным "Дали". С 12:00 оно проходит в Михайловском соборе.

Проститься с погибшим бойцом, защищавшим свою Родину, пришло большое количество людей. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на прощальной церемонии и показал, как она проходила.

Первая часть проходила на Майдане Незалежности. После этого — на Михайловском соборе. Люди выстроились живым коридором. Каждый на коленях и с цветами почтил память храброго воина.

После завершения церемонии прощания процессия отправится к месту захоронения — в Ровно.

Чин похорон пройдет в пятницу, 12 января — в 10:00 на площади, в 11:00 в Соборе и в 13:00 на кладбище.

Что известно о Максиме Кривцове

Украинский военный Максим Кривцов был не только храбрым защитником своей Родины, но еще и творческим человеком, поэтому. Он печатался в сборниках с произведениями других авторов, а песни на поэзии Максима исполняет украинская группа "Yurcash".

В 2023 году сборник стихов "Стихи из бойницы", который написал воин, стал одной из лучших украинских книг года по версии ПЕН.

Война изменила жизнь Кривцова с самого ее начала в нашей стране. В 2014 году мужчина отправился на фронт как доброволец. Он участвовал в боевых действиях в составе 5-го батальона ДУК "Правый сектор". Затем он был пулеметчиком в Бригаде быстрого реагирования в Нацгвардии несколько лет.

В начале полномасштабного вторжения РФ Кривцов принял решение отправиться на борьбу с оккупантами. 7 января 2024 года мужчина погиб на войне.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в тяжелых боях за Украину погиб пилот самолета МиГ-29. Мужчина имел позывной "Blue Helmet".