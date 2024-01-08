"Его стихи рвут душу": как украинцы отреагировали на смерть известного поэта и воина Кривцова

Украинцы запомнили мужчину, как талантливого поэта и храброго защитника своей Родины

В тяжелых боях за Украину погиб поэт и военнослужащий Максим Кривцов с позывным "Дали". Мужчине было всего 33 года.

Об этом мать Максима Надежда написала на своей странице в Facebook в воскресенье, 7 января. После трагического известия многие посвятили посты погибшему воину, вспомнив, каким он был при жизни.

"Тьма… нет света…. нет дня…", — подчеркнула Надежда.

Кем был Максим Кривцов

Украинский защитник был творческим человеком. Украинцы запомнили его, как талантливого поэта. Он начал писать стихи еще с подросткового возраста. Печатался в сборниках с произведениями других авторов:

"Книга Love 2.0. Любовь и война",

"Там, где дома: 112 стихов о любви и войне",

"Колыбельная 21-го века Vol. 1: что тебя убаюкивает?".

Песни на поэзии Максима исполняет украинская группа "Yurcash" — "Господствующая высота", "Он в ВСУ, она в ТрО", "Желтый скотч".

В 2023 году авторский сборник стихов "Стихи из бойницы", который был признан одной из лучших украинских книг 2023 года по версии украинского ПЕН.

Помимо творчества немалую частью жизнь Максима занимала защита своей Родины. С 2014 года он был на фронте как доброволец; участник АТО/ООС. Он участвовал в боевых действиях в составе 5-го батальона ДУК "Правый сектор" (2014-2015). В период с 2016 до 2019 года был старшим пулеметчиком в Бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

После мобилизации мужчина работал контент-менеджером и копирайтером. А в начале полномасштабной войны он вновь стал частью ВСУ и пошел защищать свою страну.

Что пишут в сети о смерти Максима "Дали" Кривцова

Украинский певец, композитор, лидер группы "Юркеш" Юрий Юрченко написал на своей странице пост, в котором выразил глубокие соболезнования насчет смерти Максима Кривцова.

"Мы написали с ним три замечательных песни ("Желтый скотч", "Он в ВСУ, она в ТРО", "Господовская высота") и планировали еще целый альбом…Его стихи бьют в самое сердце, рвут душу, потому что написаны на нуле из эпицентра событий. Он так радовался своему первому сборнику "Стихи из бойницы"… На Новый год подарил мне ее. Мы уже выбирали стихи для новых песен… Макс, братец, не могу и не буду о тебе в прошлом… Ты всегда будешь в стихах, песнях и в нашей памяти Живым!", — отметил он.

Украинский музыкант Юрий Журавель в своих соцсетях также посвятил пост погибшему воину. Он сказал, что возьмет стихи Максима и возьмется написать песню, чтобы пополнить репертуар группы OT VINTA.

"Далее" Кривцов Максим погиб… Как же так, земляк??? Не верится… Я заметил, что котики все время были у тебя. От начала – до последнего дня. В фильме "Наши котики" песню на твои слова сделал котик Юркеш, а должен был сделать Кит Ричардс (не справился). Про твоих котиков детства расскажет твоя подружка с малых лет, моя дорогая жена Наталья Семчик и мы приобщим тебя к проекту ЗНАЙ НАШИХ, А сейчас полистаю твои стихи и возьмусь написать песню, чтобы пополнить репертуар группы OT VINTA", — говорится в посте.

Военнослужащая и волонтер Леся Литвинова написала в сети, что запомнила Кривцова очень светлым человеком.

"Он был поэтом. Не воином. Но он погиб. Погиб как мужчина. Как воин. Вместе с ним погибла целая Вселенная. Тексты и стихи. Новые смыслы. Не написаны строчки. Не прожитые минуты. Не испытываемые чувства", — отметила она.

Украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook написал следующее:

"Друг, ты такая часть жизни для многих из нас, ты один из создателей нашего мира… Друг Дали, доброволец Правого сектора, боец бригады быстрого реагирования Нацгвардии 3018, боец Сил специальных операций с первого дня войны. Поэт-пулеметчик. Благодарю тебя за книгу стихов. Я не забуду никогда…"

Украинская кинорежиссёр и писательница Ирина Цилык в своих социальных сетях написала, что Максим был очень талантливым. Она всегда с лёгкостью и радостью рекомендовала его всем как поэта.

"Неделю назад я получила от него его свежеизданную книгу стихов, которой он так гордился. На этапе рукописи он со мной советовался и об отборе стихов, и о структуре сборника, и о всяких мелочах. Я была искренне рада написать отзыв для обложки, потому что действительно люблю его стихи. Получив книгу, просто положила на полочку. Подумала — прочту чуть позже и посмотрю, как все получилось в результате…", — вспомнила Ирина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на войне в Украине погиб пилот с позывным Blue Helmet. Обстоятельства гибели пилота истребителя не раскрываются.