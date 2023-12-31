Пошел на войну несмотря на "белый билет": на фронте погиб украинский морской пехотинец

Дома у защитника остались супруга и двое детей

В тяжелых боях в Херсонской области погиб украинский военный Скороделов Павел Сергеевич. Дома у него осталась супруга и двое детей.

Трагедия случилась 20 декабря у населенного пункта Крынки. Об этом сообщили на странице "Европейская Солидарность Винница" в Facebook.

"Еще осенью прошлого года Скороделов Павел Сергеевич присоединился к рядам ВСУ. В Великобритании прошел обучение и стал морским пехотинцем. Вместе с побратимами защищал страну на южном направлении", — говорится в сообщении.

Сам Павел Скороделов родом из Донбасса. Свою семейную жизнь он построил в Лимане, однако вместе с женой и двумя детьми им пришлось искать спокойное убежище. Так семья оказалась в Виннице.

"Павел пошел на войну добровольно, хотя мог воспользоваться "белым билетом" из-за значительных проблем со здоровьем. Не стал этого делать, ведь прежде хотел присоединиться к освобождению Донбасса. Отомстить врагу за все уничтожения города и села, изуродованные и оборванные жизни украинцев", – рассказывает жена Павла.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в тяжелых боях в Запорожской области погиб украинский военный, священник из Львовщины Игорь Левицкий. Трагедия случилась 22 декабря.