Последние годы жил за границей: на фронте погиб стрелок, который вернулся защищать Украину

У воина осталась большая семья

В боях за Украину ежедневно гибнут лучшие сыновья и дочери страны. Трагическая весточка пришла и в Хмельницкую область — погиб 39-летний Тимур Смолюк.

Об этом сообщил председатель Каменец-Подольского районного совета Михаил Симашкевич. Украинский воин специально приехал из другой страны, чтобы защищать свою родину.

Тимус Самолюк жил в селе Черная, где окончил Чернянскую общеобразовательную школу I-III ступеней. После школы работал в Каменец-Подольском, а последние несколько лет жил и работал за пределами Украины.

В ноябре 2022 года вернулся в Украину, а уже в феврале 2023 года был мобилизован в ВСУ. На фронте служил стрелком стрелкового батальона.

Погиб защитник Украины 27 декабря 2023 года во время минометного обстрела на Запорожском направлении. У него остались отец, брат и две сестры.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на фронте погиб отец четверых детей. Он уничтожал россиян в Донецкой области.