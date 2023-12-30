Останні роки жив за кордоном: на фронті загинув стрілець, який повернувся захищати Україну

У воїна залишилася велика родина

У боях за Україну щодня гинуть найкращі сини та дочки країни. Трагічна звістка прийшла і до Хмельницької області – загинув 39-річний Тимур Смолюк.

Про це повідомив голова Кам’янець-Подільської районної ради Михайло Симашкевич. Український воїн спеціально приїхав з іншої країни, щоб захищати свою батьківщину.

Тимус Самолюк жив у селі Чорна, де закінчив Чернянську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів. Після школи працював у Кам’янці-Подільському, а останні кілька років жив та працював за межами України.

У листопаді 2022 року повернувся до України, а вже у лютому 2023 року був мобілізований до ЗСУ. На фронті служив стрільцем стрілецького батальйону.

Загинув захисник України 27 грудня 2023 року під час мінометного обстрілу на Запорізькому напрямку. У нього залишилися батько, брат та дві сестри.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на фронті загинув батько чотирьох дітей. Він знищував росіян на Донеччині.