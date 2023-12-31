Пішов на війну, незважаючи на "білий квиток": на фронті загинув український морський піхотинець

Вдома у захисника залишилися дружина та двоє дітей

У важких боях на Херсонщині загинув український військовий Скородєлов Павло Сергійович. Удома в нього залишилася дружина та двоє дітей.

Трагедія сталася 20 грудня біля населеного пункту Кринки. Про це повідомили на сторінці "Європейська Солідарність Вінниця" у Facebook.

"Ще восени минулого року Скородєлов Павло Сергійович приєднався до лав ЗСУ. У Великій Британії пройшов навчання і став морським піхотинцем. Разом із побратимами захищав країну на південному напрямку", — йдеться у повідомленні.

Сам Павло Скородєлов родом із Донбасу. Своє сімейне життя він збудував у Лимані, проте разом із дружиною та двома дітьми їм довелося шукати спокійний притулок. Так родина опинилася у Вінниці.

"Павло пішов на війну добровільно, хоча міг скористатися "білим квитком" через значні проблеми зі здоров’ям. Не став цього робити, адже раніше хотів приєднатися до звільнення Донбасу. Помститися ворогові за всі знищення міста та села, понівечені та обірвані життя українців" – розповідає дружина Павла.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у важких боях у Запорізькій області загинув український військовий, священник із Львівщини Ігор Левицький. Трагедія сталася 22 грудня.