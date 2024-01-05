Принял последний бой на Новый год: на фронте погиб юный боец ВСУ

Герою было всего 23 года

Каждый день Украина на фронте теряет своих героев. В этот раз печальная новость пришла в Черниговскую область.

Как сообщили в Холминской объединенной территориальной общине, защищая родину и независимость Украины, 1 января 2024 года погиб житель села Радомка Павел Алексеевич Соснов. Там отметили, что он погиб, выполняя боевое задание вблизи н.п. Житловка Северодонецкого района Луганской области.

"Это невосполнимая потеря не только для семьи, друзей, но и для всех жителей общины. Ему теперь навсегда 23. Боль… Скорбь… Слезы… Склоняем головы и скорбим вместе с семьей. Вечная память Павлу, соболезнование родным", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время ракетного удара по Львову в канун Нового года погиб известный спортсмен-баскетболист. Он выступал в разных командах по Украине.