Укр

Пел в хоровой капелле, мечтал взойти на Эверест и с 2015 года стал на защиту Украины: во Львове прощаются с офицером из 30 ОМБр

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Орест Рысь был также студентом магистратуры юридического факультета Львовского университета
Орест Рысь был также студентом магистратуры юридического факультета Львовского университета. Фото facebook.com/franko.lviv.ua

Молодому мужчине навеки 28 лет

Украина ежедневно теряет своих героев на фронте. Во Львове 1 января прощаются с двумя защитниками. Один из них — львовянин Орест Рысь с позывным "Железняк".

В горсовете рассказали, что мужчина родился в 1995 году, с детства участвовал в молодежных организациях "Сокол" и "Спадщина". У него был хороший голос — пел во Львовской государственной академической мужской хоровой капелле "Дударик" и играл на гитаре. Увлекался горами, занимался альпинизмом и мечтал покорить Эверест и побывать в горах украинского Крыма.

Участвовал в революции Достоинства. С 2015 года на фронте был в составе батальона "Карпатская Сечь". В 2019 году выпустился с факультета строительства и архитектуры Львовского национального университета природопользования. С 2020 года — учился в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Стал младшим лейтенантом. Уже при полномасштабном вторжении стал старшим лейтенантом. Защищал государство в составе 58-й бригады, а впоследствии 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского.

Орест Рысь
Орест Рысь

Факультет строительства и архитектуры ЛНУП сообщает, что во время полномасштабного вторжения военный сражался за Чернигов, затем воевал на востоке. Погиб на Соледарском направлении.

Виталий Дячук в воспоминаниях об Оресте пишет: "Ты был чрезвычайно талантлив: невероятный голос, игра на гитаре. Ты помогал мне водить в горы наших братьев атошников, даже потерявших конечности. Ты был очень быстрым и выносливым, прямо как Алексей Кушнер таскал с собой гитару, и помогал нести вещи тех, кто не рассчитывал свои силы, и заставлял пыхтеть и напрягаться, такое старое г*вно, как я".

Прощание с Героем — 1 января во Львове на 12:00 в Гарнизонном храме (ул. Театральная, 11). Похоронен будет на Марсовом поле.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время ракетного удара по Львову в канун Нового года погиб известный спортсмен-баскетболист. Он выступал в разных командах по Украине.

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