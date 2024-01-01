Співав в хоровій капелі, мріяв зійти на Еверест та з 2015 став на захист України: у Львові прощаються з офіцером з 30 ОМБр

Молодому чоловіку навіки 28 років

Україна щодня втрачає своїх героїв на фронті. У Львові 1 січня прощаються з двома захисниками. Один з них — львівянин Орест Рись на псевдо "Залізняк".

У міськраді розповіли, що чоловік народився в 1995 році, з дитинства брав участь в молодіжних організаціях "Сокіл" і "Спадщина". Мав гарний голос — співав у Львівській державній академічній чоловічій хоровій капелі "Дударик" та грав на гітарі. Захоплювався горами, займався альпінізмом та мріяв підкорити Еверест та побувати в горах українського Криму.

Брав участь у революції Гідності. З 2015 році на фронті, був у складі батальйону "Карпатська Січ". У 2019 році випустився з факультету будівництва та архітектури Львівського національного університету природокористування. З 2020 — навчався у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Став молодшим лейтенантом. Вже за часів повномасштабного вторгнення став старшим лейтенантом. Боронив державу у у складі 58-ї бригади, а згодом 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.

Орест Рись

Факультет будівництва та архітектури ЛНУП повідомляє, що під час повномасштабного вторгнення військовий бився за Чернігів, потім воював на сході. Загинув на Соледарському напрямку.

Віталій Дячук у спогадах про Ореста пише: "Ти був надзвичайно талановитим: неймовірний голос, гра на гітарі. Ти допомагав мені водити в гори наших братів атошників, навіть тих хто втратив кінцівки. Ти був дуже швидким і витривалим, прям як Олексій Кушнєр тягав з собою гітару, і допомагав нести речі тих, хто не розраховував свої сили, і змушував пихтіти і напрягатися, таке старе г*вно, як я".

Прощання з Героєм — 1 січня у Львові на 12:00 у Гарнізонному храмі (вул. Театральна, 11). Похований буде на Марсовому полі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час ракетного удару по Львову напередодні Нового року загинув відомий спортсмен-баскетболіст. Він виступав в різних командах по Україні.