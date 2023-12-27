Допомагав із евакуацією, а потім пішов воювати: на фронті загинув ексчиновник із Попасної

Військовий не побачить звільнення рідного міста — він загинув на сході

Україна втрачає своїх синів та дочок на фронті щодня. Днями на Авдіївському напрямку загинув Валерій Куліков. Чоловік мешкав у Попасній, раніше був заступником голови Попаснянської РДА.

З початку вторгнення він максимально намагався допомогти. Спочатку з евакуацією цивільного населення та з завезенням гуманітарної допомоги у Попасну, що на Луганщині. Наразі місто — зруйноване та окуповане ворогом.

Згодом Валерій і сам став до лав Збройних сил України. Захищав Україну у штурмовому загоні. Керівник Луганської ОВА Артем Лисогор зазначив, що загинув Валерій Куліков саме під час виконання бойового завдання.

"Валерій Іванович був добропорядною, патріотичною, сміливою людиною, з великої літери", — зазначається в меморіальному дописі Попаснянської міської ВЦА. В 44-річного військового залишилась родина. У соцмережах захисника — фото з гуманітарних місій та слова співчуття від знайомих. До початку повномасштабного вторгнення Валерій захоплювався походами та бігом, пробігав і марафон, і півмарафон, намагався залучати людей до спорту.

Спогад про Валерія Кулікова

Раніше "Телеграф" розповідав про загибель на фронті молодого бійця з бригади Нацполіції "Лють". Молодому воїну було лише 25 років.