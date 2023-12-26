"Честь та Гідність були йому дороговказами": в ГУР пообіцяли помститися за полеглого побратима

Дмитра Рукаса в останню путь проводжали рідні, побратими та краяни з Полтавщини

Відданий, щирий, цілеспрямований — так Дмитра Рукаса, воїна-розвідника характеризують в ГУР. Чоловік став на захист України з перших днів вторгнення. Загинув, перебуваючи в лавах Міжнародного легіону.

Про це розповідають в ГУР в дописі пам'яті. Дмитро народився в Нових Санжарах на Полтавщині в 1995 році. Був старшим з чотирьох синів. Професія військового була омріяною. Ще за шкільних часів мав досягнення у спорті, зокрема пауерліфтингу, а потім із відзнакою закінчив Харківський авіаційний інститут.

"У перші дні повномасштабного вторгнення Дмитро Сергійович влився в ряди добровольчого загону місцевої тероборони, патрулював вулицями селища, оберігаючи спокійний сон його мешканців. Молодий чоловік мав обширні знання в питаннях військової стратегії і тактики, любив зброю, вмів правильно з нею поводитись і передавав свої вміння і знання іншим", — повідомляють на офіційній сторінці Новосанжарської громади. Також зазначається, що військовий з квітня 2023 року воював в найгарячіших точках у складі діючої армії.

12 листопада під час виконання завдання Дмитро Рукас загинув. Він був оператором дронів. У захисника залишилися батьки, три молодші брати, дружина та син.

Попрощатися з воїном прийшли десятки людей - побратими, односельці, рідні

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