"Честь и Достоинство были ему указателями": в ГУР пообещали отомстить за павшего побратима

Дмитрия Рукаса в последний путь провожали родные, побратимы и земляки из Полтавщины

Преданный, искренний, целеустремленный – так Дмитрия Рукаса, воина-разведчика характеризуют в ГУР. Мужчина встал на защиту Украины с первых дней вторжения. Погиб, находясь в рядах Международного легиона.

Об этом рассказывают в ГУР в посте памяти. Дмитрий родился в Новых Санжарах Полтавской области в 1995 году. Был старшим из четырех сыновей. Профессия военного была мечтой. Еще в школьные времена имел достижения в спорте, в частности пауэрлифтинге, а затем с отличием окончил Харьковский авиационный институт.

"В первые дни полномасштабного вторжения Дмитрий Сергеевич влился в ряды добровольческого отряда местной терробороны, патрулировал по улицам поселка, оберегая спокойный сон его жителей. Молодой человек обладал обширными знаниями в вопросах военной стратегии и тактики, любил оружие, умел правильно с ним обращаться и передавал свои умения и знания другим", — сообщают на официальной странице Новосанжарской общины. Также отмечается, что военный с апреля 2023 года воевал в самых горячих точках в составе действующей армии.

12 ноября во время выполнения задания Дмитрий Рукас погиб. Он был оператором дронов. У защитника остались родители, три младших брата, жена и сын.

Попрощаться с воином пришли десятки людей – побратимы, односельчане, родные

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