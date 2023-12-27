Помогал с эвакуацией, а затем пошел воевать: на фронте погиб эксчиновник из Попасной

Военный не увидит освобождения родного города — он погиб на востоке

Украина теряет своих сыновей и дочерей на фронте каждый день. На днях в Авдеевском направлении погиб Валерий Куликов. Мужчина жил в Попасной, ранее являлся заместителем председателя Попаснянской РГА.

С начала вторжения он максимально пытался помочь. Сначала с эвакуацией гражданского населения и с завозом гуманитарной помощи в Попасную на Луганщине. Сейчас город разрушен и оккупирован врагом.

Впоследствии Валерий и сам стал в ряды Вооруженных сил Украины. Защищал Украину в штурмовом отряде. Руководитель Луганской ОВА Артем Лысогор отметил, что погиб Валерий Куликов именно во время выполнения боевого задания.

"Валерий Иванович был добропорядочным, патриотическим, смелым человеком, с большой буквы", — отмечается в мемориальном сообщении Попаснянского городского ВГА. У 44-летнего военного осталась семья. В соцсетях защитника – фото с гуманитарных миссий и слова сострадания от знакомых. До начала полномасштабного вторжения Валерий увлекался походами и бегом, пробегал и марафон, и полумарафон, пытался привлекать людей к спорту.

Воспоминание о Валерии Куликове

Ранее "Телеграф" рассказывал о гибели на фронте молодого бойца из бригады Нацполиции "Лють". Молодому воину было всего 25 лет.