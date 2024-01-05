Прийняв останній бій на Новий рік: на фронті загинув юний боєць ЗСУ

Герою було лише 23 роки

Щодня Україна на фронті втрачає своїх героїв. Цього разу сумна новина прийшла у Чернігівську область.

Як повідомили у Холминській об'єднаній територіальній громаді, захищаючи батьківщину та незалежність України, 1 січня 2024 року загинув житель села Радомка Павло Олексійович Соснов. Там зазначили, що він загинув, виконуючи бойове завдання поблизу н.п. Житлівка Сєверодонецького району Луганської області.

"Це непоправна втрата не тільки для родини, друзів, а й для всіх мешканців громади. Йому тепер назавжди 23. Біль… Смуток… Сльози… Схиляємо голови і сумуємо разом з родиною. Вічна пам'ять Павлу, співчуття рідним", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час ракетного удару по Львову напередодні Нового року загинув відомий спортсмен-баскетболіст. Він виступав в різних командах по Україні.