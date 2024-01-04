У боях за Авдіївку загинув ультрас "Динамо" "Джеррі"

Фанат Біло-Синіх воював після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну

На війні з російськими окупантами загинув уболівальник київського "Динамо" Ростислав "Джеррі" Терещенко. Раніше у боях за Україну життя віддав ультрас Біло-синіх Артем Новіков.

Про смерть Ростислава повідомляє пресслужба Біло-Синіх на своєму офіційному сайті. Герой поліг на полі бою 27 грудня 2023 року, захищаючи від загарбників Авдіївку (Донецька область).

Представник ультрас "Динамо" у віці 19 років приєднався до лав "Азова", де протягом трьох років навчався на снайпера. Ростислав зустрів велику війну цивільним, проте відразу вступив до лав 4-го батальйону роти особливого призначення Національної гвардії України, після чого приєднався до 3-го полку Сил спеціальних операцій (ССО).

"Футбольний клуб "Динамо" висловлює найглибші співчуття рідним та близьким загиблого. Ми щиро сумуємо разом із вами", — йдеться у повідомленні київського клубу.

Нагадаємо, на фронті загинув один із лідерів фанатського руху, вболівальник київського "Динамо" Максим Яловцов на прізвисько "Регбіст". Раніше повідомлялося, що під час виконання бойового завдання загинули представники фанатського руху львівських "Карпат" Юрій Осадчук та Ростислав Шейко.