В боях за Авдеевку погиб ультрас "Динамо" "Джерри"

Фанат Бело-синих воевал после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину

На войне с российскими оккупантами погиб болельщик киевского "Динамо" Ростислав "Джерри" Терещенко. Ранее в боях за Украину жизнь отдал ультрас Бело-синих Артем Новиков.

О смерти Ростислава сообщает пресс-служба Бело-синих на своем официальном сайте. Герой пал на поле боя 27 декабря 2023 года, защищая от захватчиков Авдеевку (Донецкая область).

Представитель ультрас "Динамо" в возрасте 19 лет присоединился к рядам "Азова", где в течении трех лет учился на снайпера. Ростислав встретил большую войну гражданским, однако сразу же вступил в ряды 4-го батальона роты особого назначения Национальной гвардии Украины, после чего присоединился к 3-му полку Сил специальных операций (ССО).

"Футбольный клуб "Динамо" выражает соболезнования родным и близким павшего героя", — гласит сообщение от киевского клуба.

Напомним, на фронте погиб один из лидеров фанатского движения, болельщик киевского "Динамо" Максим Яловцов по кличке "Регбист". Ранее сообщалось, что во время выполнения боевого задания погибли представители фанатского движения львовских "Карпат" Юрий Осадчук и Ростислав Шейко.