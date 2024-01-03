Залишилось три доньки: захисник загинув на Донеччині у переддень Нового року

Українські військові зупиняють навалу окупантів ціною своїх життів

Щодня в різних куточках країни прощаються із захисниками та захисницями, які загинули, боронячи Україну. В останній день року на Донеччині загинув солдат з Кам'янського Дніпропетровської області Микола Моісеєнко.

Про загиблого воїна розповів міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Воїн загинув поблизу Урожайного на Донеччині. В той день, 31 грудня, за даними Генштабу ЗСУ, ворог пішов в наступ на цьому напрямку, атаку вдалося відбити. Населений пункт щоденно поливають вогнем із різних видів зброї.

Микола Олександрович Моісеєнко народився 5 квітня 1984 року. У 18 років закінчив навчання у місті Верхньодніпровськ в ПТУ-80. Служив два роки в армії, згодом працював на ПрАТ "КАМЕТ-СТАЛЬ" та у ТОВ "Корес+".

Микола Моісеєнко

На захист України став з березня 2022 року. 4 січня відбудеться прощання із захисником на вулиці Харківська, 51 у Кам'янському. Поховають воїна на Алеї Героїв місцевого кладовища. У Миколи залишилось три доньки, дружина, мати та брат.

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