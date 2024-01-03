Осталось три дочери: защитник погиб на Донбассе в канун Нового года

Украинские военные останавливают нашествие окупантов ценой своих жизней

Каждый день в разных уголках страны прощаются с погибшими защитниками и защитницами, отдавшими жизнь за Украину. В последний день года в Донецкой области погиб солдат из Каменского Днепропетровской области Николай Моисеенко.

О погибшем воине рассказал городской голова Каменского Андрей Билоусов. Воин погиб вблизи Урожайного Донецкой области. В тот день, 31 декабря, по данным Генштаба ВСУ, враг пошел в наступление на этом направлении, атаку удалось отразить. Населенный пункт ежедневно поливают огнем из разных видов оружия.

Николай Александрович Моисеенко родился 5 апреля 1984 года. В 18 лет закончил обучение в городе Верхнеднепровск в ПТУ-80. Служил два года в армии, впоследствии работал на ЧАО "КАМЕТ-СТАЛЬ" и ООО "Корес+".

Николай Моисеенко

На защиту Украины встал с марта 2022 года. 4 января состоится прощание с защитником по улице Харьковская, 51 в Каменском. Похоронят воина на Аллее Героев местного кладбища. У Николая осталось три дочери, жена, мать и брат.

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