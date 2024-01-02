Украина теряет лучших: за день до Нового года на фронте погиб опытный воин и отец двух детей

Украинский защитник погиб во время выполнения боевого задания

В тяжелых боях за Украину погиб военный, боец 128-ой отдельной горно-штурмовой бригады Евгений Хомицкий. Дома у мужчины остались двое детей.

Об этом сообщили на странице "Центральная городская клиническая больница Ивано-Франковского городского совета" в Facebook. Отмечается, что до начала полномасштабной войны Хомицкий защищал страну в зоне АТО.

"Искренние соболезнования приносим нашей медицинской сестре Виталии Хомицкой по поводу смерти мужчины на войне. Евгений Хомицкий был артиллеристом, бойцом отдельной горно-штурмовой бригады. Недавно перешел в аэроразведку. До полномасштабного вторжения – участник АТО/ООС", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, военный погиб 30 декабря во время выполнения боевого задания. Дома у него остались двое детей.

"Это большая боль потери для всех нас. В этой войне Украина теряет лучших…Вечная память Герою", — добавили в посте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на войне с российскими оккупантами погиб 39-летний Тимур Смолюк. В начале полномасштабного вторжения он вернулся домой из-за границы и присоединился к ВСУ.