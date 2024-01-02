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Україна втрачає найкращих: за день до Нового року на фронті загинув досвідчений воїн та батько двох дітей

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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На фронті загинув військовий Євген Хоміцький Новина оновлена 02 січня 2024, 12:36
На фронті загинув військовий Євген Хоміцький. Фото Колаж "Телеграф"

Український захисник загинув під час виконання бойового завдання

У важких боях за Україну загинув військовий, боєць 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади Євген Хоміцький. Вдома у чоловіка залишилося двоє дітей.

Про це повідомили на сторінці "Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради" у Facebook. Наголошується, що до початку повномасштабної війни Хоміцький захищав країну в зоні АТО.

"Щирі співчуття приносимо нашій медичній сестрі Віталії Хоміцькій з приводу смерті чоловіка на війні. Євген Хоміцький був артилеристом, бійцем окремої гірничо-штурмової бригади. Нещодавно перейшов в аеророзвідку. До повномасштабного вторгнення — учасник АТО/ОО", — йдеться у повідомлені.

За попередньою інформацією, військовий загинув 30 грудня під час виконання бойового завдання. Вдома в нього залишилося двоє дітей.

"Це великий біль втрати для всіх нас. У цій війні Україна втрачає найкращих... Вічна пам’ять Герою", — додали в пості.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на війні з російськими окупантами загинув 39-річний Тимур Смолюк. На початку повномасштабного вторгнення він повернувся додому з-за кордону та приєднався до ЗСУ.

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#Україна #Війна #Військовий #Загиблий