Росіяни завдали удару по Шостці незвичайними бомбами: що відомо про прильоти (відео)
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Після прильоту є постраждалі
Російські окупанти обстріляли Шостку (Сумська область), у місті пролунало кілька вибухів. Згідно з інформацією з мережі, для ударів було застосовано бомби "Гром-Е".
Як повідомляє Суспільне, у місті прогриміли щонайменше п’ять вибухів. На тлі цього в мережі з’явилися відео, на яких видно заграву і чути звук прольоту чогось, що віддалено нагадує дрон.
До атаки місцеві канали повідомляли про активність тактичної авіації супротивника. ShostkaNews повідомляє, що, ймовірно, по місту вдарили бомбою-ракетою "Гром-Е".
Начальник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що під час атаки спалахнули нежитлові приміщення. Про постраждалих він не говорив, але місцеві канали повідомляють, що дві людини отримали поранення, одна з них у тяжкому стані.
Що за снаряд
"Гром-Е1" і "Гром-Е2" є авіаційними бомбами з реактивним прискорювачем, через що вона здатна вражати цілі на більшій дистанції, ніж це можливо для "традиційних" КАБ. Самі боєприпаси були вперше представлені у 2015 році і з того часу інформації про них з’явилося небагато.
Відомо, що у модифікації Е1 бомба здатна пролетіти до 120 кілометрів. В Е2 замість реактивного двигуна встановлено ще одну бойову частину, через що вона б’є лише на 50 кілометрів. Вага обох модифікацій становить близько 600 кілограмів, з яких на бойову частину припадає 315 та 480 кілограмів відповідно.
Під час російського вторгнення в Україну було зафіксовано щонайменше 8 випадків застосування цього озброєння.
Чому окупанти бомблять Шостку
Шостка знаходиться неподалік кордону з Росією, а до вторгнення там жило близько 70 тисяч осіб. До 2022 року там працював пороховий завод "Зірка", а також завод з виробництва детонаторів "Імпульс".
Частіше за все нічні удари росіян здійснюються виключно з метою руйнування цивільної інфраструктури та житлових будинків. Це робиться задля психологічного тиску на мешканців і владу з метою досягти більш вигідних для себе умов під час можливих переговорів щодо врегулювання війни.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" детально розписував, що відомо про Шостку і чому росіяни останнім часом завдають по ній ударів.