Россияне нанесли удар по Шостке необычными бомбами: что известно о прилетах (видео)

После прилета есть пострадавшие

Российские оккупанты обстреляли Шостку (Сумская область), в городе прогремело несколько взрывов. Согласно информации из сети, для ударов были применены бомбы "Гром-Е".

Как сообщает Суспільне, в городе прогремели по меньшей мере пять взрывов. На фоне этого в сети появились видео, на которых видно зарево и слышен звук пролета чего-то, отдаленно напоминающего дрон.

До атаки местные каналы сообщали об активности тактической авиации противника. ShostkaNews сообщает, что вероятно по городу ударили бомбой-ракетой "Гром-Е".

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что во время атаки загорелись нежилые помещения. О пострадавших он не говорил, но местные каналы сообщают, что два человека получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.

Что за снаряд

"Гром-Е1" и "Гром-Е2" представляют собой авиационные бомбы с реактивным ускорителем, из-за чего она способна поражать цели на большей дистанции, чем это возможно для "традиционных" КАБ. Сами боеприпасы были впервые представлены в 2015 году и с тех пор информации о них появилось немного.

Известно, что в модификации Е1 бомба способна пролететь до 120 километров. В Е2 вместо реактивного двигателя установлена еще одна боевая часть, из-за чего она бьет лишь на 50 километров. Весь обеих модификаций составляет около 600 килограммов, из которых на боевую часть приходится 315 и 480 килограммов соответственно.

Во время российского вторжения в Украину было зафиксировано по меньшей мере 8 случаев применения этого типа вооружения.

Почему оккупанты бомбят Шостку

Шостка находится неподалеку от границы с Россией, а до вторжения там жило около 70 тысяч человек. До 2022 года там работал пороховой завод "Звезда", а также завод по производству детонаторов "Импульс". Однако учитывая географическое расположение города, к настоящему времени их должны были эвакуировать.

В большинстве случаев ночные удары россиян производятся исключительно с целью разрушения гражданской инфраструктуры и жилых домов. Это делается ради оказания психологического давления на жителей и власть с целью добиться более выгодных для себя условий во время возможных переговоров по урегулированию войны.

Напомним, ранее "Телеграф" детально расписывал, что известно о Шостке и почему россияне в последнее время наносят по ней удары.