Хронологія війни — день 1236: обстріл Шостки та бої під Покровськом

13 липня "Телеграф" продовжує розповідати в режимі онлайн про всі останні новини з лінії зіткнення, де були вибухи та атаки Росії за останню добу

На календарі неділя, 13 липня 2025 року. На фронті не вщухають бойові дії, а минулої доби було зафіксовано 151 зіткнення українських та окупаційних сил. Основні битви відбуваються на Покровському та Лиманському напрямках, проте на інших загарбники не припиняють промацувати лінію оборони ЗСУ. На тлі цього продовжуються нічні обстріли мирних міст України.

Як проходить 1236-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 13 липня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Після обстрілу Шостки ввечері 12 липня постраждали двоє людей, одна з них у тяжкому стані.

З ситуацією в Україні 10 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1233: Трамп розглядає нові санкції, а Росія атакувала Київ

Про новини та події 11 липня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1234: США відновили допомогу, а Росія готує нову масовану атаку

Про те, що відбувалося 12 липня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1235: продовження допомоги Трампа та трагедія у Чернівцях