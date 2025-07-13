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Хронология войны — день 1236: обстрел Шостки и бои под Покровском

Автор
Геннадий Лубенец
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Идет 1236 день полномасштабной войны России против Украины. Фото telegraf.com.ua
Идет 1236 день полномасштабной войны России против Украины. Фото telegraf.com.ua

13 июля "Телеграф" продолжает рассказывать в режиме онлайн про все последние новости с линии боестолкновения, где были взрывы и атаки России за последние сутки

На календаре воскресенье, 13 июля 2025 года. На фронте не стихают боевые действия, а за прошедшие сутки было зафиксировано 151 столкновение украинских и оккупационных сил. Основные сражения происходят на Покровском и Лиманском направлении, однако на других захватчики не прекращают прощупывать линию обороны ВСУ. На фоне этого продолжаются ночные обстрелы мирных городов Украины.

Как проходит 1236-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 13 июля – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 В настоящее время без ударных дронов в воздушном пространстве. Последние БПЛА атаковали Донбасс, ведется доразведка.

00:00 После обстрела Шостки вечером 12 июля пострадали два человека, один из них в тяжелом состоянии.

С ситуацией в Украине 10 июля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1233: Трамп рассматривает новые санкции, а Россия атаковала Киев

О новостях и событиях 11 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1234: США возобновили помощь, а Россия готовит новую массированную атаку

О том, что происходило 12 июля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1235: продолжение помощи Трампа и трагедия в Черновцах

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#Украина #Россия #Война