Хронология войны — день 1234: Трамп готовится отправить оружие Украине, а россияне давят на фронте

10 июля "Телеграф" продолжает в режиме реального времени информировать, что сейчас происходит как на поле боя, так и на дипломатическом фронте

На календаре пятница, 11 июля 2025 и 1234-й день полномасштабного вторжения России в Украину. За предыдущие сутки на фронте произошло 174 боевых столкновения, из которых 44 на Покровском направлении. Владимир Зеленский заявил, что Россия не планирует останавливать войну, в то время как Дональд Трамп впервые использует свои полномочия для отправки оружия Украине.

Как проходит 1234-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 11 июля – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

06:00 Утро! Собрали для вас несколько новостей, которые вы могли проспать:

очередная ночь — очередная воздушная атака россиян. Взрывы слышали в Харьковской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Херсонской областях. Ждем подробности от ВС ВСУ;

предрассветное время пятницы оказалось тоже неспокойным. В частности, "шахиды" массированно атаковали Харьков и Сумы, в обоих городах слышали по меньшей мере пять взрывов. В Сумской области последствия еще выясняются, в Харькове есть попадания в районе жилой застройки, повреждено здание медучреждения;

впрочем, неспокойно было и в России. "Добрые дроны" атаковали Московскую и Тульскую области, взрывы слышали в городах Дубна и Тула. По предварительным данным, под удар попали те предприятия, которые уже были ранее атакованы, но продолжили работать на ВПК России;

президент США Дональд Трамп пообещал серьезное заявление по России уже в предстоящий понедельник, 14 июля. Деталей не озвучивал;

Le Figaro: Макрон вместе со Стармером анонсировали планы увеличить до 50 тысяч человек количество иностранных военных для будущего развертывания в Украине. Подобные планы Франция и Великобритания вынашивают в рамках "коалиции желающих".

03:00 До пяти беспилотников все еще есть в районе Николаевской области, поскольку все время подтягиваются новые дроны.

01:00 Херсонскую и Николаевскую области массированно атаковали ударные беспилотники.

00:00 Враг массово наносит террористические удары по прифронтовому Доброполью. Менее чем через два дня по городу прилетело более 100 FPV-дронов — DeepState.

О новостях и событиях 8 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1231: США возобновляют поставки оружия, а Зеленский подписал новые санкции

О том, что происходило 9 июля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1232: рекордная воздушная атака и продолжение "летнего наступления" россиян

С ситуацией в Украине 10 июля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1233: Трамп рассматривает новые санкции, а Россия атаковала Киев