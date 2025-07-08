Хронология войны — день 1231: россияне усиливают давление на фронте и нацелились на еще один город

8 июля Телеграф продолжает в режиме реального времени информировать, что сейчас происходит как на поле боя, так и на дипломатическом фронте

На календаре вторник, 8 июля 2025 года и 1231-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Оккупанты продолжают давить на Покровском направлении в надежде завершить захват Донецкой области до конца лета. Следующей целью их усилий может стать город Константиновка, который находится на пути к последним крупным городам области, находящимся под контролем украинских сил.

Как проходит 1231-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 8 июля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Россияне обстреляли Сумскую область, из-за чего там погиб мирный житель, сообщают в ОВА.

О новостях и событиях 4 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1227: рекордный удар по Киеву и новый обмен пленными

О том, что происходило 5 июля, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1228: взрывы в Староконстантинове и удар по русскому заводу

С ситуацией в Украине 6 июля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1229: удар по ТЦК в Кременчуге и новые "особые" санкции против России