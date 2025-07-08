Хронологія війни — день 1231: росіяни посилюють тиск на фронті і націлилися на ще одне місто

8 липня Телеграф продовжує в режимі реального часу інформувати, що зараз відбувається як на полі бою, так і на дипломатичному фронті

На календарі вівторок, 8 липня 2025 року та 1231-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Окупанти продовжують тиснути на Покровському напрямку, сподіваючись завершити захоплення Донецької області до кінця літа. Наступною метою їх зусиль може стати місто Костянтинівка, яке перебуває на шляху до останніх великих міст області, що під контролем українських сил.

Як проходить 1231-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 8 липня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Росіяни обстріляли Сумську область, через що там загинув мирний житель, повідомляють в ОВА.

Про новини та події 4 липня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1227: рекордний удар по Києву та новий обмін полоненими

Про те, що відбувалося 5 липня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1228: вибухи у Старокостянтинові та удар по російському заводу

З ситуацією в Україні 6 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1229: удар по ТЦК у Кременчуці та нові "особливі" санкції проти Росії