Хронологія війни – день 1228: росіяни запустили дрони та тиснуть на фронті

5 липня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу інформувати, що зараз відбувається як на полі бою, так і на дипломатичному фронті

На календарі субота, 5 липня 2025 року та 1228-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Росія продовжує тиснути на фронті та завдають масових ударів дронами по країні. Найгарячішим напрямком фронту залишається Покровський, де відбулось 42 боєзіткнення зі 136.

Як проходить 1228-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 5 липня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

03:00 Все ще 20+ безпілотників у повітрі. Більшість взяли курс на Старокостянтинів.

01:00 До 50 безпілотників у повітрі, загроза для більшості регіонів України.

00:00 Київ, Київщина, Харківщина, Чернігівщина, Полтавщина, Вінниччина, Черкащина, Житомирщина — обов'язково реагуйте на тривоги протягом ночі, — монітори. Також повідомляється, що можливі злети Міг-31К.

В місті Чугуїв Харківської області зафіксовано влучання "Шахеду", — ОВА. Попередньо, відомо про двох постраждалих, серед яких 12-річний хлопчик.

Про те, що відбувалося 2 липня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1225: загарбники "буксують" на фронті, а США призупинили постачання зброї

З ситуацією в Україні 3 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1226: вибухи в Києві та удар росіян по будівлі ТЦК у Полтаві

Про новини та події 4 липня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1227: рекордний удар по Києву та новий обмін полоненими