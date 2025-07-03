Хронологія війни – день 1226: у тилах росіян вибухають склади, але вони продовжують наступ

3 липня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу інформувати, що зараз відбувається як на полі бою, так і на дипломатичному фронті

На календарі четвер, 3 липня 2025 року та 1226-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Загарбники не зупиняються на фронті, а за попередню добу там було зафіксовано 140 бойових зіткнень, що значно вище за показники за останні дні. Покровський напрямок залишається найгарячішим, але бої продовжуються майже по всій лінії зіткнення.

Як проходить 1226-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 3 липня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

1:00 На Харківщині виявлено кілька російських БПЛА, три з них рухаються у бік Харкова.

00:00 В окупованому Харцизьку злетів у повітря склад боєприпасів.

Обережно, на відео є нецензурна лексика

Про те, що відбувалося 30 червня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1223: ЗСУ звільнили Андріївку на Сумщині, а у Донецьку вибухи

З ситуацією в Україні 1 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1224: розмова Макрона з Путіним та наслідки вибухів у Росії

Про новини та події 2 липня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1225: загарбники "буксують" на фронті, а США призупинили постачання зброї