Росія ударила по будівлі ТЦК у Полтаві: є загиблі та поранені (оновлено)

Полтаву сколихнуло щонайменше три потужних вибухи.

У Полтаві було чутно вибухи. Про це повідомляють у соцмережах.

Повідомляється, що причиною вибухів є атака БПЛА на місто. Як мінімум 4 безпілотники фіксувались над Полтавою, один з них летів дуже низько.

Оновлено о 11:07. За попередньою інформацією, на жаль, загинули двоє людей, 11 – поранено. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когут.

Оновлено. У Сухопутних військах України підтвердили, що ворог ударив по будівлі місцевого ТЦК та СП. Унаслідок влучання є загиблі та поранені.

"Внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.

Через інше влучання, поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП, виникла пожежа на території приватного житлового будинку. На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з числа цивільних", — йдеться у повідомленні.

Як виглядає будівля ТЦК у Полтаві 3 липня

Дим здійнявся на місці одного з вибухів, повідомляють місцеві.

Відео польоту БПЛА перед ударом

Після вибухів у місті видніється сильна пожежа

Так полтавці ховалися від атаки шахедів у підземному переході, повідомляє Суспільне.

Люди ховаються від атаки у підземному переході

"Шановні полтавці! Наша громада перебувала під масованою атакою російських безпілотників. Усі профільні служби задіяно", — повідомила секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова.Також секретарка повідомляє, що у громаді розгортають оперативні штаби.

"У зв’язку з ліквідацією наслідків ворожої атаки в місті тимчасово буде ускладнено рух автотранспорту та громадського транспорту", — додала згодом Катерина Ямщикова. Тимчасові зміни маршрутів:

• №35, 40, 45, 55 — курсуватимуть до зупинки "Корпусний парк"

• №36, 39, 42, 58, 65 — до зупинки "Будинок зв’язку"

• №31 — до зупинки "вул. Сінна"

• Тролейбуси №3 та 16 — маршрути курсуватимуть через центр (зуп. Корпусний сад).

Місцеві мешканці також скаржаться, що у театрі ім. М.В. Гоголя під час ранкових прильотів було зачинене укриття.

Раніше "Телеграф" також писав, що у Запоріжжі значно зросла кількість жертв атаки, місто в жалобі. Ворог ударив ФАБами