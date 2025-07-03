Россия ударила по зданию ТЦК в Полтаве: есть погибшие и раненые (обновлено)

Полтаву всколыхнуло по меньшей мере три мощных взрыва.

В Полтаве были слышны взрывы. Об этом сообщают в соцсетях.

Сообщается, что причиной взрывов является атака БПЛА на город. Как минимум 4 беспилотника фиксировались над Полтавой, один из них летел очень низко.

Обновлено в 11:07. По предварительной информации, к сожалению, погибли два человека, 11 — ранены. Об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Владимир Когут.

Обновлено. В Сухопутных войсках Украины подтвердили, что враг ударил по зданию местных ТЦК и СП. В результате попадания есть погибшие и раненые.

В результате одного из попаданий возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

Из-за другого попадания вблизи Полтавского областного ТЦК и СП возник пожар на территории частного жилого дома.

Как выглядит здание ТЦК в Полтаве 3 июля

Дым поднялся на месте одного из взрывов, сообщают местные жители.

Видео полета БПЛА перед ударом

После взрывов в городе виднеется сильный пожар

Так полтавчане скрывались от атаки шахедов в подземном переходе, сообщает Общественное.

Люди скрываются от атаки в подземном переходе

"Уважаемые полтавчане! Наша община находилась под массированной атакой российских беспилотников. Все профильные службы задействованы", — сообщила секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова. Также секретарь сообщает, что в общине разворачивают оперативные штабы.

"В связи с ликвидацией последствий вражеской атаки в городе временно будет затруднено движение автотранспорта и общественного транспорта", — добавила впоследствии Екатерина Ямщикова. Временные изменения маршрутов:

• №35, 40, 45, 55 — будут курсировать до остановки "Корпусный парк"

• №36, 39, 42, 58, 65 — до остановки "Дом связи"

• №31 — до остановки "ул. Сенная"

• Троллейбусы №3 и 16 — маршруты будут курсировать через центр (ост. Корпусный сад).

Местные жители жалуются, что в театре им. М.В. Гоголя во время утренних прилетов было закрыто укрытие.

Ранее "Телеграф" также писал, что в Запорожье значительно возросло количество жертв атаки, город в трауре. Враг ударил ФАБами