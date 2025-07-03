Россия ударила по зданию ТЦК в Полтаве: есть погибшие и раненые (обновлено)
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Полтаву всколыхнуло по меньшей мере три мощных взрыва.
В Полтаве были слышны взрывы. Об этом сообщают в соцсетях.
Сообщается, что причиной взрывов является атака БПЛА на город. Как минимум 4 беспилотника фиксировались над Полтавой, один из них летел очень низко.
Обновлено в 11:07. По предварительной информации, к сожалению, погибли два человека, 11 — ранены. Об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Владимир Когут.
Обновлено. В Сухопутных войсках Украины подтвердили, что враг ударил по зданию местных ТЦК и СП. В результате попадания есть погибшие и раненые.
В результате одного из попаданий возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.
Из-за другого попадания вблизи Полтавского областного ТЦК и СП возник пожар на территории частного жилого дома.
Дым поднялся на месте одного из взрывов, сообщают местные жители.
После взрывов в городе виднеется сильный пожар
Так полтавчане скрывались от атаки шахедов в подземном переходе, сообщает Общественное.
"Уважаемые полтавчане! Наша община находилась под массированной атакой российских беспилотников. Все профильные службы задействованы", — сообщила секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова. Также секретарь сообщает, что в общине разворачивают оперативные штабы.
"В связи с ликвидацией последствий вражеской атаки в городе временно будет затруднено движение автотранспорта и общественного транспорта", — добавила впоследствии Екатерина Ямщикова. Временные изменения маршрутов:
• №35, 40, 45, 55 — будут курсировать до остановки "Корпусный парк"
• №36, 39, 42, 58, 65 — до остановки "Дом связи"
• №31 — до остановки "ул. Сенная"
• Троллейбусы №3 и 16 — маршруты будут курсировать через центр (ост. Корпусный сад).
Местные жители жалуются, что в театре им. М.В. Гоголя во время утренних прилетов было закрыто укрытие.
Ранее "Телеграф" также писал, что в Запорожье значительно возросло количество жертв атаки, город в трауре. Враг ударил ФАБами