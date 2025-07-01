Что известно об одном из главных заводов ВПК России, который пылает после атаки дронов (фото и видео)

После взрыва в небо взвился мощный столб огня, район затянуло дымом

Российский город Ижевск (столица Республики Удмуртия) 1 июля подвергся атаке беспилотниками. По предварительным данным, под удар попал Ижевский электромеханический завод "Купол", работающий на войну России против Украины.

"В российском Ижевске — взрывы. Там есть, например, Ижевский электромеханический завод "Купол" — это один из главных производителей ЗРК "Тор" и ударных БПЛА "Гарпия-А1" для армии РФ", — намекнул в Telegram руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Ижевск на карте

Удар по заводу "Купол" подтверждает Telegram-канал Exilenova+. Там публикуют фото и видео последствий результативной атаки. После взрыва в небо взвился мощный столб огня, район затянуло дымом.

Возникло значительное задымление

Огонь и дым видны издалека

Атака была результативной

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов заявил, что есть пострадавшие. Сотрудников завода эвакуировали.

Стоит отметить, что "Купол" уже находился под ударами дронов. Он был атакован в ноябре прошлого года. Между предприятием и границей Украины — более 1300 км.

Что известно об Ижевском электромеханическом заводе "Купол"

Он является одним из самых крупных предприятий российского военно-промышленного комплекса. Завод специализируется на производстве зенитных ракетных комплексов, включая зенитно-ракетные комплексы "Тор", радиолокационные системы, а также оборудование для атомных электростанций и нефтяных предприятий.

Купол является одним из ключевых оборонных заводов России

Он специализируется на производстве систем ПВО

Завод также производит оборудование для атомной энергетики и нефтяной промышленности

В 2017 году его посетил Путин

ЗРК "Тор" — это российский (советский) зенитно-ракетный комплекс ближнего действия, предназначенный для противовоздушной и противоракетной обороны. Он способен поражать самолеты тактической авиации, вертолеты, крылатые ракеты, беспилотники и управляемые авиабомбы.

ЗРК ТОР

Также из открытых данных известно, что в 2024 году "Купол" начал производить дроны "Гарпия". Этот беспилотник оснащен китайскими двигателями, а внешне напоминает "шахед".

Российский дрон-камикадзе Гарпия

Купол производит и обслуживает широкий спектр ЗРК малой дальности

Как сообщал "Телеграф", минувшей ночью десятки дронов атаковали оккупированный Луганск. После обстрела пылала логистика врага.