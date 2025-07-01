Что известно об одном из главных заводов ВПК России, который пылает после атаки дронов (фото и видео)
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После взрыва в небо взвился мощный столб огня, район затянуло дымом
Российский город Ижевск (столица Республики Удмуртия) 1 июля подвергся атаке беспилотниками. По предварительным данным, под удар попал Ижевский электромеханический завод "Купол", работающий на войну России против Украины.
"В российском Ижевске — взрывы. Там есть, например, Ижевский электромеханический завод "Купол" — это один из главных производителей ЗРК "Тор" и ударных БПЛА "Гарпия-А1" для армии РФ", — намекнул в Telegram руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
Удар по заводу "Купол" подтверждает Telegram-канал Exilenova+. Там публикуют фото и видео последствий результативной атаки. После взрыва в небо взвился мощный столб огня, район затянуло дымом.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов заявил, что есть пострадавшие. Сотрудников завода эвакуировали.
Стоит отметить, что "Купол" уже находился под ударами дронов. Он был атакован в ноябре прошлого года. Между предприятием и границей Украины — более 1300 км.
Что известно об Ижевском электромеханическом заводе "Купол"
Он является одним из самых крупных предприятий российского военно-промышленного комплекса. Завод специализируется на производстве зенитных ракетных комплексов, включая зенитно-ракетные комплексы "Тор", радиолокационные системы, а также оборудование для атомных электростанций и нефтяных предприятий.
ЗРК "Тор" — это российский (советский) зенитно-ракетный комплекс ближнего действия, предназначенный для противовоздушной и противоракетной обороны. Он способен поражать самолеты тактической авиации, вертолеты, крылатые ракеты, беспилотники и управляемые авиабомбы.
Также из открытых данных известно, что в 2024 году "Купол" начал производить дроны "Гарпия". Этот беспилотник оснащен китайскими двигателями, а внешне напоминает "шахед".
Как сообщал "Телеграф", минувшей ночью десятки дронов атаковали оккупированный Луганск. После обстрела пылала логистика врага.