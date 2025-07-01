Десятки дронов атаковали Луганск. Взрывы, пожары, поражена логистика врага (фото и видео)

Работала вражеская ПВО

Масштабная атака на объекты россиян на оккупированных территориях Украины произошла в ночь на вторник, 1 июля. Взрывы раздавались в Крыму, Донецке, Ясиноватой, в Луганске под удар попала логистика врага.

"Логистика россиян во временно оккупированном Луганске пылает", — написал в Telegram руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Луганск на карте

Так называемая "власть" оккупированного Луганска ночью писала о работе вражеской ПВО. В небе Луганска были десятки дронов. После атаки в городе вспыхнули пожары. Один из них — особенно сильный, как пишет Telegram-канал Exilenova+, по предварительным данным, в Луганске поражена нефтебаза, дроны "приземлялись туда нонстоп".

Возгорание было очень масштабным

Огонь после попадания был виден издалека

Местные показали последствия атаки

Ночь в Луганске была неспокойная

Местные публикуют фото и видео последствий обстрелов. На месте прилета возник высокий столб огня и дыма. Пожар был виден издалека.

Что известно о ночной атаке дронами на захваченные РФ территории Украины

Кроме Луганска с вечера 30 июня и ночью 1 июля под удары попали также оккупированные Крым, Донецк, Ясиноватая. Россияне в панике начали писать, что атака была совершена немецкими ракетами Taurus. Канал "Крымский ветер" показал кадры пролета ракет в сторону полуострова.

Как рассказывал "Телеграф", в ночь на 13 июня в оккупированном Крыму раздались взрывы. Дроны атаковали аэродромы "Саки", "Гвардейское" и "Кировское".