Що відомо про один з головних заводів ВПК Росії, що палає після атаки дронів (фото та відео) - оновлено

Після вибуху в небо здійнявся потужний стовп вогню, район затягнуло димом

Російське місто Іжевськ (столиця Республіки Удмуртія) 1 липня зазнало атаки безпілотниками. За попередніми даними, під удар потрапив Іжевський електромеханічний завод "Купол", що працює на війну Росії проти України.

Оновлено. Завод "Купол" в Іжевську, який виробляє ЗРК "Тор" та "Оса", а також безпілотники для армії Росії, було уражено дронами Служби безпеки України. Про це "Телеграф" дізнався від своїх джерел в СБУ.

Удару було завдано по виробничих потужностях і складських приміщеннях Іжевського заводу "Купол". Відстань до цілі – понад 1 300 кілометрів. Завод перебуває під міжнародними санкціями як об'єкт російського військово-промислового комплексу.

"Зафіксовано щонайменше два влучання дронів СБУ по корпусах заводу, після чого спалахнула пожежа", — зазначили у СБУ.

"В російському Іжевську — вибухи. Там є, наприклад, Іжевський електромеханічний завод "Купол" — це один з головних виробників ЗРК "Тор" та ударних БПЛА "Гарпія-А1" для армії РФ", — натякнув у Telegram керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Іжевськ на карті

Удар по заводу "Купол" підтверджує Telegram-канал Exilenova+. Там публікують фото та відео наслідків результативної атаки. Після вибуху в небо здійнявся потужний стовп вогню, район затягнуло димом.

Виникло значне задимлення

Вогонь та дим видно здалеку

Атака була результативною

Глава Удмуртської Республіки Олександр Бречалов заявив, що є постраждалі. Співробітників заводу евакуювали.

Варто зазначити, що "Купол" вже був під ударами дронів. Його було атаковано у листопаді минулого року. Між підприємством та кордоном України — понад 1300 км.

Що відомо про Іжевський електромеханічний завод "Купол"

Він є одним із найбільших підприємств російського військово-промислового комплексу. Завод спеціалізується на виробництві зенітних ракетних комплексів, включаючи зенітно-ракетні комплекси "Тор", радіолокаційні системи, а також обладнання для атомних електростанцій, й нафтових підприємств.

Купол є одним із ключових оборонних заводів Росії

Він спеціалізується на виробництві систем ППО

Завод також робить обладнання для атомної енергетики та нафтової промисловості

У 2017 році його відвідав Путін

ЗРК "Тор" — це російський (радянський) зенітно-ракетний комплекс ближньої дії, призначений для протиповітряної та протиракетної оборони. Він здатний вражати літаки тактичної авіації, вертольоти, крилаті ракети, безпілотники та керовані авіабомби.

ЗРК ТОР

Також з відкритих даних відомо, що у 2024 році "Купол" почав виробляти дрони "Гарпія". Цей безпілотник оснащений китайськими двигунами, а зовні нагадує "шахед".

Російський дрон-камікадзе Гарпія

Купол виробляє та обслуговує широкий спектр ЗРК малої дальності

Як повідомляв "Телеграф", минулої ночі десятки дронів атакували окупований Луганськ. Після обстрілу палала логістика ворога.