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Хронологія війни – день 1224: вибухи в Росії та на окупованих територіях, бої на Сумщині

Автор
Геннадій Лубенець
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Йде 1224 день повномасштабної війни Росії проти України
Йде 1224 день повномасштабної війни Росії проти України

1 липня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу інформувати, що зараз відбувається як на полі бою, так і на дипломатичному фронті

На календарі вівторок, 1 липня 2025 року та 1224-й день повномасштабного вторгнення Росії до України. На фронті ситуація залишається стабільно важкою, а минулої доби було зафіксовано 111 бойових зіткнень, з яких 30 на Покровському напрямку. Попри нескінченні спроби штурмувати, особливих успіхів у окупантів не спостерігається, а на Сумському напрямі ЗСУ навіть вдається переходити до контратак і поступово вибивати загарбників назад на російську територію.

Як проходить 1224-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 1 липня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 В Астрахані через загрозу ракетної атаки було закрито аеропорти. Місто знаходиться за 700 кілометрів від кордону України неподалік Казахстану.

Обстріл Росії 30 червня
Політ українських ракет (блакитні) та дронів (карсні)

Крім того, повідомлялося про вибухи в Луганську.

З ситуацією в Україні 28 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1221: дрони ГУР атакували Брянськ, а росіяни запустили "нову" бомбу по Дніпру

Про новини та події 29 червня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1222: росіяни масовано атакували Україну та підозріло активні у Криму

Про те, що відбувалося 30 червня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1223: ЗСУ звільнили Андріївку на Сумщині, а у Донецьку вибухи

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#Україна #Росія #Війна