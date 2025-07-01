Хронологія війни – день 1224: вибухи в Росії та на окупованих територіях, бої на Сумщині
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
1 липня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу інформувати, що зараз відбувається як на полі бою, так і на дипломатичному фронті
На календарі вівторок, 1 липня 2025 року та 1224-й день повномасштабного вторгнення Росії до України. На фронті ситуація залишається стабільно важкою, а минулої доби було зафіксовано 111 бойових зіткнень, з яких 30 на Покровському напрямку. Попри нескінченні спроби штурмувати, особливих успіхів у окупантів не спостерігається, а на Сумському напрямі ЗСУ навіть вдається переходити до контратак і поступово вибивати загарбників назад на російську територію.
Як проходить 1224-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 1 липня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 В Астрахані через загрозу ракетної атаки було закрито аеропорти. Місто знаходиться за 700 кілометрів від кордону України неподалік Казахстану.
Крім того, повідомлялося про вибухи в Луганську.
З ситуацією в Україні 28 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1221: дрони ГУР атакували Брянськ, а росіяни запустили "нову" бомбу по Дніпру
Про новини та події 29 червня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1222: росіяни масовано атакували Україну та підозріло активні у Криму
Про те, що відбувалося 30 червня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1223: ЗСУ звільнили Андріївку на Сумщині, а у Донецьку вибухи