Хронологія війни – день 1224: вибухи в Росії та на окупованих територіях, бої на Сумщині

1 липня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу інформувати, що зараз відбувається як на полі бою, так і на дипломатичному фронті

На календарі вівторок, 1 липня 2025 року та 1224-й день повномасштабного вторгнення Росії до України. На фронті ситуація залишається стабільно важкою, а минулої доби було зафіксовано 111 бойових зіткнень, з яких 30 на Покровському напрямку. Попри нескінченні спроби штурмувати, особливих успіхів у окупантів не спостерігається, а на Сумському напрямі ЗСУ навіть вдається переходити до контратак і поступово вибивати загарбників назад на російську територію.

Як проходить 1224-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 1 липня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 В Астрахані через загрозу ракетної атаки було закрито аеропорти. Місто знаходиться за 700 кілометрів від кордону України неподалік Казахстану.

Політ українських ракет (блакитні) та дронів (карсні)

Крім того, повідомлялося про вибухи в Луганську.

З ситуацією в Україні 28 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1221: дрони ГУР атакували Брянськ, а росіяни запустили "нову" бомбу по Дніпру

Про новини та події 29 червня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1222: росіяни масовано атакували Україну та підозріло активні у Криму

Про те, що відбувалося 30 червня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1223: ЗСУ звільнили Андріївку на Сумщині, а у Донецьку вибухи