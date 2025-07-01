Хронология войны – день 1224: взрывы в России и на оккупированных территориях, бои на Сумщине

1 июля "Телеграф" продолжает в режиме реального времени информировать, что сейчас происходит как на поле боя, так и на дипломатическом фронте

На календаре вторник, 1 июля 2025 года и 1224-й день полномасштабного вторжения России в Украину. На фронте ситуация остается стабильно тяжелой, а за прошлые сутки было зафиксировано 111 боевых столкновений, из которых 30 на Покровском направлении. Несмотря на бесконечные попытки штурмовать, особых успехов у оккупантов не наблюдается, а на Сумском направлении ВСУ даже удается переходить к контратакам и постепенно выбивать захватчиков обратно на российскую территорию.

Как проходит 1224-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 1 июля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Астрахани из-за угрозы ракетной атаки были закрыты аэропорты. Город находится в 700 километрах от границы Украины неподалеку от Казахстана.

Полет украинских ракет (голубые) и дронов (карсные)

Кроме того сообщалось о взрывах в Луганске.

С ситуацией в Украине 28 июня можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1221: дроны ГУР атаковали Брянск, а россияне запустили "новую" бомбу по Днепру

О новостях и событиях 29 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1222: россияне массированно атаковали Украину и подозрительно активны в Крыму

О том, что происходило 30 июня, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1223: ВСУ освободили Андреевку в Сумской области, а в Донецке взрывы