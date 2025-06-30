Хронология войны – день 1223: россияне замедлились на фронте, но продолжают обстрелы

30 июня "Телеграф" продолжает в режиме реального времени информировать, что сейчас происходит как на поле боя, так и на дипломатическом фронте

На календаре понедельник, 30 июня 2025 года и 1223-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Так называемое "летнее наступление" оккупантов хоть еще и продолжается, но уже спустя несколько недель после его начала видны признаки истощения ресурсов. Впрочем, на ряде направлений активность боевых действий все еще огромна. За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 104 боевых столкновения, из которых четверть на Покровском направлении.

Как проходит 1223-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 30 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 Взрывы раздаются в Харькове, город под атакой российских оккупантов.

00:00 Над Украиной замечено около десятка беспилотников. Однако мониторинговые каналы сообщают, что произошли запуски с трех мест, то есть ночью дронов опять может быть больше сотни.

О том, что происходило 27 июня, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1220: удар по Волгоградщине и истерические заявления Путина

С ситуацией в Украине 28 июня можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1221: дроны ГУР атаковали Брянск, а россияне запустили "новую" бомбу по Днепру

О новостях и событиях 29 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1222: россияне массированно атаковали Украину и подозрительно активны в Крыму