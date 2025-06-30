Хронологія війни – день 1223: росіяни сповільнилися на фронті, але продовжують обстріли

30 червня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу інформувати, що зараз відбувається як на полі бою, так і на дипломатичному фронті

На календарі понеділок, 30 червня 2025 року та 1223-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Так званий "літній наступ" окупантів хоч ще й продовжується, але вже через кілька тижнів після його початку видно ознаки виснаження ресурсів. Втім, на низці напрямків активність бойових дій все ще величезна. Минулої доби на фронті зафіксовано 104 бойові зіткнення, з яких чверть на Покровському напрямку.

Як проходить 1223-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 30 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

03:00 Одеса під масованою атакою ударних безпілотників. У місті лунали вибухи, ППО відбивала атаку. Моніторинг повідомляв про нові дрони у напрямку міста.

01:00 Вибухи лунають у Харкові, місто під атакою російських окупантів.

00:00 Над Україною помічено близько десятка безпілотників. Однак моніторингові канали повідомляють, що відбулися запуски з трьох місць, тобто вночі дронів знову може бути більше сотні.

Про те, що відбувалося 27 червня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1220: удар по Волгоградщині та істеричні заяви Путіна

З ситуацією в Україні 28 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1221: дрони ГУР атакували Брянськ, а росіяни запустили "нову" бомбу по Дніпру

Про новини та події 29 червня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1222: росіяни масовано атакували Україну та підозріло активні у Криму