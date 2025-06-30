Росіяни почали виготовляти нові ракети для "Панцирів": чи завадять вони ударам України

Росіяни не озвучили кількість поставлених армії ракет. Також вони засекретили темпи їхнього виробництва.

Російський режим оголосив про початок постачання у війська нових зенітних малогабаритних керованих ракет ближнього перехоплення, призначених для зенітних ракетно-гарматних комплексів протиповітряної оборони "Панцир". Росіяни вважають, що ці ракети допоможуть боротися з українськими ударними безпілотниками.

Про це пише українське видання Defense Express. Зазначається, що мова, скоріше за все, йде про малу ракету ТКБ-1055, яку показали у 2024 році.

"Хоча у "Ростех" не надають назву ракети, але йдеться про нову ТКБ-1055, зокрема на неї натякає той факт, що з цими ракетами боєкомплект одного "Панциря" збільшується до 48 одиниць – як наголосив індустріальний директор кластера озброєнь Бекхан Оздоєв, з новою ракетою "противнику буде набагато складніше "розрядити" боєзапас комплексу у спробах прорвати рубіж протиповітряної оборони"", – сказано у матеріалі.

Росіяни не озвучили кількість поставлених армії ракет. Також вони засекретили темпи їхнього виробництва. По демонстраціях 2024 року, коли окупанти вперше продемонстрували "безгарматний" "Панцир СМД-Е", відомо, що ТКБ-1055 призначені головним чином проти дронів. Вони можуть збивати безпілотники на дальності від 500 до 7000 метрів та на висоті до 5000 метрів. Росіяни планують цими ракетами відбивати нальоти українських БПЛА: окупанти сподіваються, що розширений боєкомплект "Панцирів" та адаптованість ракети до малих висот дозволить ефективніше збивати дрони.

Зазначимо, що вважати нові ракети "чудо-зброєю" точно не варто. Практика демонструє, що дуже часто ракети з "Панцирів" значно небезпечніші для російських міст, над якими працює російська ППО, аніж для українських безпілотників. Відомо дуже багато випадків, коли випущені комплексами ракети ППО влучали у багатоповерхівки та приватні будинки в Смоленську, Бєлгороді, Курську та інших російських містах. Також "Панцир" відомий збиттям азербайджанського пасажирського літака біля Грозного наприкінці грудня 2024 року.

Нагадаємо, що 28 червня у передмісті Дніпра українська протиповітряна оборона збила новітню російську бомбу-ракету типу "Гром-1". Це — унікальна зброя, яка поєднує в собі характеристики авіабомби та ракети. На відміну від звичайних КАБів, "Гром-1" оснащена двигуном, що дозволяє збільшити дальність польоту до 100-150 кілометрів. Фактично, це гібрид авіабомби та ракети. Зате на відміну від КАБів, "Гром-1" ефективно перехоплює протиповітряна оборона.

Також під час нещодавніх російських атак по Україні було зафіксовано застосування нової серії іранських дронів Shahed-136. Вони мають не тільки камеру, але й можуть керуватися по радіо. З одного боку, це дозволяє обирати цілі та маневрувати, але з іншого боку, робить дрон максимально вразливим для РЕБ.