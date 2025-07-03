Мінус ще один генерал: окупанти скаржаться, що ЗСУ ліквідували високопосадового "героя Росії"

Гудков мав звання "героя Росії", яке йому надали за "подвиги" його бригади

Збройні сили України 2 липня записали на свій рахунок ще одного генерала російської армії. На цей раз вполювати вдалося дуже жирну дичину: ударом по командному пункту росіян ліквідували генерал-майора Михайла Гудкова, який очолював 155-ту бригаду морської піхоти, а також займав посаду заступника командувача військово-морських сил Росії.

Про це повідомили російські пропагандистські канали. Зазначається, що Гудков, який довгий час командував багаторазово битою 155-ю бригадою, що зараз намагається лізти на Суми, був знищений під час удару по командному пункту російських військ у населеному пункті Коренево на Курщині.

За даними російської пропаганди, Гудков мав звання "героя Росії", яке йому надали за "подвиги" його бригади. Гудков перебував на передовому командному пункті 155-ї бригади у Коренево 2 липня, коли туди прилетіло кілька ракет. Пропагандисти повідомили, що разом із генералом загинуло понад 10 офіцерів, більшість з яких – старша командна ланка.

Нагадаємо, що з 2022 року Збройні сили України ліквідували щонайменше 10 російських генералів, частину смертей росіяни були змушені визнати офіційно. У 2022 році було ліквідовано п'ятьох генералів, у 2023 році – один генерал, їхню загибель окупанти визнали офіційно. Ще низку російських генералів могли ліквідувати, але їхню смерть не підтверджують окупанти.

Останні смерті російських генералів прийшлися на кінець 2024 та першу частину 2025 року. Зокрема, в грудні 2024 року українські спецслужби ліквідували начальника хімічних військ РФ, генерал-лейтенанта Ігоря Кириллова. А у квітні 2025 року у Москві був ліквідований генерал-майор Міноборони РФ Ярослав Москалик.

Варто зазначити, що ще одну жирну ціль Україна вполювала на початку липня цього року. Начальник штабу Чорноморського флоту РФ віцеадмірал Ільдар Ахмеров нібито був ліквідований у Криму під час атаки українських дронів, або ракет. Про його загибель написали російські пропагандисти, тоді як Україна не підтверджує знищення адмірала.