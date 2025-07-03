Минус еще один генерал: оккупанты жалуются, что ВСУ ликвидировали высокопоставленного "героя России"

Гудков имел звание "героя России", которое ему присвоили за "подвиги" его бригады

Вооруженные силы Украины 2 июля записали на свой счет еще одного генерала российской армии. На этот раз уничтожить удалось очень жирную дичь: ударом по командному пункту россиян ликвидировали возглавлявшего 155-ю бригаду морской пехоты генерал-майора Михаила Гудкова, который также занимал должность заместителя командующего военно-морскими силами России.

Об этом сообщили российские пропагандистские каналы. Отмечается, что Гудков, долгое время командовавший многократно битой 155-й бригадой, пытающейся сейчас лезть на Сумы, был уничтожен при ударе по командному пункту российских войск в населенном пункте Коренево на Курщине.

По данным российской пропаганды, Гудков имел звание "героя России", которое ему присвоили за "подвиги" его бригады. Гудков находился на передовом командном пункте 155 бригады в Коренево 2 июля, когда туда прилетело несколько ракет. Пропагандисты сообщили, что вместе с генералом погибли более 10 офицеров, большинство из которых – старшее командное звено.

Напомним, что с 2022 года Вооруженные силы Украины ликвидировали по меньшей мере 10 российских генералов, часть смертей россияне вынуждены были признать официально. В 2022 году были ликвидированы пять генералов, в 2023 году – один генерал, их гибель оккупанты признали официально. Еще ряд русских генералов могли ликвидировать, но их смерть не подтверждают оккупанты.

Последние смерти российских генералов пришлись на конец 2024 года и первую часть 2025 года. В частности, в декабре 2024 года украинские спецслужбы ликвидировали начальника химических войск РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. А в апреле 2025 года в Москве был ликвидирован генерал-майор Минобороны РФ Ярослав Москалик.

Стоит отметить, что еще одну жирную цель Украина уничтожила в начале июля этого года. Начальник штаба Черноморского флота РФ вице-адмирал Ильдар Ахмеров якобы был ликвидирован в Крыму во время атаки украинских дронов или ракет. О его гибели написали российские пропагандисты, в то время как Украина не подтверждает уничтожение адмирала.