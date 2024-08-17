Нелюди и палачи: что известно о 155-й бригаде РФ, пехотинцы которой обезглавили украинского бойца

В рядах бригады полно военных преступников

Российские пехотинцы из 155-й ОБрМП, один из командиров которой отдал приказ обезглавить украинского бойца, неоднократно несла огромные потери от Сил обороны Украины. Напомним, стал известен позывной российского оккупанта, отдавшего преступный приказ. Его зовут "Пушкарь".

Об этом, в частности, сообщил один из украинских военных, имеющий свой канал в Telegram "Говорят Снайпер". По словам военнослужащего, командиры этой бригады готовы за деньги выложить позывные, ФИО, контакты и адреса родственников своих "побратимов".

"Телеграф" собрал информацию о 155 ОБрМП, в рядах которой полно военных преступников. Именно эта бригада была одной из совершавших ужасные преступления на Киевщине в период оккупации.

155-я отдельная бригада морской пехоты (РФ)

Соединение морской пехоты Вооруженных Сил РФ численностью в бригаду. Дислоцируется в г. Владивостоке и пос. Славянка, Приморский край. Состоит в составе Тихоокеанского флота. Расстояние от Владивостока до Украины составляет 10 000 км.

Известно, что в начале российского вторжения в Украину 155 бригада оккупировала местность с. Иванков — с. Розважив в Вышгородском районе Киевщины. Кроме того, по данным украинской разведки, 155 гвардейская бригада причастна к убийствам мирных жителей в Буче, Ирпене и Гостомеле Киевской области.

Бойцы 155-й ОБРМП

Из открытых источников известно, что бригаду несколько раз "обнулили" Силы обороны Украины. Так, первые значительные потери она понесла еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. 13 марта 2022 года журналист Роман Цымбалюк сообщил о значительных потерях бригады в боях: "около 600 военнослужащих убиты и столько же ранены".

В начале ноября 2022 появились сообщения о больших потерях в 155-й бригаде в боях в районе Павловки под Угледаром в Донецкой области. Военнослужащие бригады и российские пропагандисты написали открытое письмо, обращаясь к Путину, в котором утверждали, что за четыре дня потеряли около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести.

В начале февраля 2023 года 155-я бригада вновь понесла тяжелые потери в ходе наступления на Угледар. Тогда только за неделю боев под Угледаром и Марьинкой враг потерял около 130 единиц техники, в том числе 36 единиц танков.

Бойцы 155-й ОБРМП

В феврале-марте 2024 года бригада наступала на село Новомихайловка. 5 марта колонна бригады была разгромлена, оккупанты потеряли несколько боевых машин, остальным удалось отступить.

Волонтер международного разведывательного сообщества InformNapalm из Сакартвело Алекс Алексидзе поделился базой данных об уничтоженных оккупантах. В ней, в частности, сотни погибших из 155 ОБрМП.

Как отмечают в сообществе, важность этих данных состоит в том, что это позволяет проанализировать поименные потери в подразделениях, а также в дальнейшем идентифицировать связки (родственные или дружеские), которые тянутся от ликвидированного оккупанта и могут быть полезны в будущем.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что ГУР идентифицировало российских пилотов, причастных к массированной атаке на Украину 8 июля и удару по детской больнице "Охматдет".