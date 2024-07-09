Они бомбили детей в "Охматдете": появились имена пилотов РФ, атаковавших Украину
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В больнице на момент удара находились более 600 человек
Идентифицированы российские пилоты, которые причастны к массированной атаке на Украину 8 июля и удару по детской больнице "Охматдет". Это бойцы воинских частей (в/ч) аэродромов "Энгельс" и "Шайковка", из которых и происходил вылет стратегической бомбардировочной авиации.
Об этом сообщает Molfar, опираясь на список российских военнослужащих пилотов от Главного управления разведки (ГУР).
Отмечается, что пилоты, причастные к обстрелу Украины 8 июля, относятся к 22 тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии командования дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил ВС РФ (в/ч 06987, аэродром базирования "Энгельс").
К обстрелу детского медцентра "Охматдет" причастны россияне из 52 гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка авиационной дивизии командования дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил ВС РФ (в/ч 33310, аэродром базирования "Шайковка").
Заметим, что в результате атаки РФ в "Охматдете" погибли 2 человека, а за медицинской помощью обратились 32 раненых. Госпитализированы с травмами 8 детей.
Пилоты, которые вероятно причастные к удару по "Охматдету":
- Григорьев Денис Анатольевич — штурман;
- Назыров Динар Дамирович — штурман;
- Габитов Денис Астахович – капитан;
- Рыков Валерий Григорьевич — командир борта Ту-22М3;
- Скворцов Алексей Геннадьевич – майор;
- Васин Александр Александрович — пилот;
- Самойлов Андрей Юрьевич — временный командир;
- Щербинин Александр Анатольевич — командир;
- Крыласов Евгений Игоревич — командир;
- Малик Эдуард Эдуардович – помощник командира самолета;
- Голодов Артем Юрьевич — старший лейтенант;
- Хоменко Константин – капитан;
- Панькин Дмитрий Сергеевич – летчик;
- Быков Михаил Вячеславович – летчик;
- Кулик Владимир Александрович — старший лейтенант;
- Назаров Александр Александрович — майор;
- Агеев Николай Викторович — старший летчик,
- Тимиркаев Рустам Минихасапович – летчик.
Напомним, что СБУ нашла новые доказательства российского удара по "Охматдету" крылатой ракетой Х-101. Об этом свидетельствуют не только фото и видео момента прилета, но и обломки ракеты, и данные радиолокационного радара.
Ранее "Телеграф" писал, что в Кремле сделали новое циничное заявление по удару в "Охматдет".