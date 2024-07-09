Укр

Они бомбили детей в "Охматдете": появились имена пилотов РФ, атаковавших Украину

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
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Удар по "Охматдету" Новость обновлена 09 июля 2024, 16:05
Удар по "Охматдету". Фото Коллаж "Телеграфа"

В больнице на момент удара находились более 600 человек

Идентифицированы российские пилоты, которые причастны к массированной атаке на Украину 8 июля и удару по детской больнице "Охматдет". Это бойцы воинских частей (в/ч) аэродромов "Энгельс" и "Шайковка", из которых и происходил вылет стратегической бомбардировочной авиации.

Об этом сообщает Molfar, опираясь на список российских военнослужащих пилотов от Главного управления разведки (ГУР).

Отмечается, что пилоты, причастные к обстрелу Украины 8 июля, относятся к 22 тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии командования дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил ВС РФ (в/ч 06987, аэродром базирования "Энгельс").

К обстрелу детского медцентра "Охматдет" причастны россияне из 52 гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка авиационной дивизии командования дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил ВС РФ (в/ч 33310, аэродром базирования "Шайковка").

Заметим, что в результате атаки РФ в "Охматдете" погибли 2 человека, а за медицинской помощью обратились 32 раненых. Госпитализированы с травмами 8 детей.

Пилоты, которые вероятно причастные к удару по "Охматдету":

  • Григорьев Денис Анатольевич — штурман;
  • Назыров Динар Дамирович — штурман;
  • Габитов Денис Астахович – капитан;
  • Рыков Валерий Григорьевич — командир борта Ту-22М3;
  • Скворцов Алексей Геннадьевич – майор;
  • Васин Александр Александрович — пилот;
  • Самойлов Андрей Юрьевич — временный командир;
  • Щербинин Александр Анатольевич — командир;
  • Крыласов Евгений Игоревич — командир;
  • Малик Эдуард Эдуардович – помощник командира самолета;
  • Голодов Артем Юрьевич — старший лейтенант;
  • Хоменко Константин – капитан;
  • Панькин Дмитрий Сергеевич – летчик;
  • Быков Михаил Вячеславович – летчик;
  • Кулик Владимир Александрович — старший лейтенант;
  • Назаров Александр Александрович — майор;
  • Агеев Николай Викторович — старший летчик,
  • Тимиркаев Рустам Минихасапович – летчик.

Напомним, что СБУ нашла новые доказательства российского удара по "Охматдету" крылатой ракетой Х-101. Об этом свидетельствуют не только фото и видео момента прилета, но и обломки ракеты, и данные радиолокационного радара.

Ранее "Телеграф" писал, что в Кремле сделали новое циничное заявление по удару в "Охматдет".

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#Киев #Война #Охматдет #Пилоты