Они бомбили детей в "Охматдете": появились имена пилотов РФ, атаковавших Украину

В больнице на момент удара находились более 600 человек

Идентифицированы российские пилоты, которые причастны к массированной атаке на Украину 8 июля и удару по детской больнице "Охматдет". Это бойцы воинских частей (в/ч) аэродромов "Энгельс" и "Шайковка", из которых и происходил вылет стратегической бомбардировочной авиации.

Об этом сообщает Molfar, опираясь на список российских военнослужащих пилотов от Главного управления разведки (ГУР).

Отмечается, что пилоты, причастные к обстрелу Украины 8 июля, относятся к 22 тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии командования дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил ВС РФ (в/ч 06987, аэродром базирования "Энгельс").

К обстрелу детского медцентра "Охматдет" причастны россияне из 52 гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка авиационной дивизии командования дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил ВС РФ (в/ч 33310, аэродром базирования "Шайковка").

Заметим, что в результате атаки РФ в "Охматдете" погибли 2 человека, а за медицинской помощью обратились 32 раненых. Госпитализированы с травмами 8 детей.

Пилоты, которые вероятно причастные к удару по "Охматдету":

Григорьев Денис Анатольевич — штурман;

Назыров Динар Дамирович — штурман;

Габитов Денис Астахович – капитан;

Рыков Валерий Григорьевич — командир борта Ту-22М3;

Скворцов Алексей Геннадьевич – майор;

Васин Александр Александрович — пилот;

Самойлов Андрей Юрьевич — временный командир;

Щербинин Александр Анатольевич — командир;

Крыласов Евгений Игоревич — командир;

Малик Эдуард Эдуардович – помощник командира самолета;

Голодов Артем Юрьевич — старший лейтенант;

Хоменко Константин – капитан;

Панькин Дмитрий Сергеевич – летчик;

Быков Михаил Вячеславович – летчик;

Кулик Владимир Александрович — старший лейтенант;

Назаров Александр Александрович — майор;

Агеев Николай Викторович — старший летчик,

Тимиркаев Рустам Минихасапович – летчик.

Напомним, что СБУ нашла новые доказательства российского удара по "Охматдету" крылатой ракетой Х-101. Об этом свидетельствуют не только фото и видео момента прилета, но и обломки ракеты, и данные радиолокационного радара.

Ранее "Телеграф" писал, что в Кремле сделали новое циничное заявление по удару в "Охматдет".