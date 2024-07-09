Вони бомбили дітей в "Охматдиті": зʼявились імена пілотів РФ, які атакували Україну
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У лікарні на момент удару перебувало понад 600 людей
Ідентифіковано російських пілотів, які причетні до масованої атаки на Україну 8 липня та удару по дитячій лікарні "Охматдит". Це бійці військових частин (в\ч) аеродромів "Енгельс" та "Шайковка", з яких і відбувався виліт стратегічної бомбардувальної авіації.
Про це повідомляє Molfar, спираючись на перелік російських військовослужбовців пілотів від Головного управління розвідки (ГУР).
Зазначається, що пілоти, причетні до обстрілу України 8 липня належать до 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил ЗС РФ (в/ч 06987, аеродром базування "Енгельс").
До обстрілу дитячого медцентру "Охматдит" причетні росіяни з 52 гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил ЗС РФ (в/ч 33310, аеродром базування "Шайковка").
Зауважимо, що внаслідок атаки РФ в "Охматдиті" загинуло 2 особи, а за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано із травмами 8 дітей.
Ймовірні пілоти, які причетні до удару по "Охматдиту":
- Григор’єв Денис Анатолійович — штурман;
- Назиров Дінар Дамірович — штурман;
- Габітов Денис Астахович — капітан;
- Риков Валерій Григорович — командир борту Ту-22М3;
- Скворцов Олексій Геннадійович — майор;
- Васін Олександр Олександрович — пілот;
- Самойлов Андрій Юрійович — тимчасовий командир;
- Щербінін Олександр Анатолійович — командир;
- Криласов Євгеній Ігорьович — командир;
- Малик Едуард Едуардович — помічник командира літака;
- Голодов Артем Юрійович — старший лейтенант;
- Хоменко Констянтин — капітан;
- Панькін Дмитро Сергійович — льотчик;
- Биков Михаїл В'ячеславович — льотчик;
- Кулік Володимир Олександрович — старший лейтенант;
- Назаров Олександр Олександрович — майор;
- Агеев Микола Вікторович — старший льотчик,
- Тіміркаєв Рустам Мініхасапович — льотчик.
Нагадаємо, що СБУ знайшла нові докази російського удару по "Охматдиту" саме крилатою ракетою Х-101. Про це свідчать не тільки фото та відео моменту прильоту, а й уламки ракети та дані радіолокаційного радара.
Раніше "Телеграф" писав, що у Кремлі зробили нову цинічну заяву щодо удару по "Охматдиту".