Вони бомбили дітей в "Охматдиті": зʼявились імена пілотів РФ, які атакували Україну

У лікарні на момент удару перебувало понад 600 людей

Ідентифіковано російських пілотів, які причетні до масованої атаки на Україну 8 липня та удару по дитячій лікарні "Охматдит". Це бійці військових частин (в\ч) аеродромів "Енгельс" та "Шайковка", з яких і відбувався виліт стратегічної бомбардувальної авіації.

Про це повідомляє Molfar, спираючись на перелік російських військовослужбовців пілотів від Головного управління розвідки (ГУР).

Зазначається, що пілоти, причетні до обстрілу України 8 липня належать до 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил ЗС РФ (в/ч 06987, аеродром базування "Енгельс").

До обстрілу дитячого медцентру "Охматдит" причетні росіяни з 52 гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил ЗС РФ (в/ч 33310, аеродром базування "Шайковка").

Зауважимо, що внаслідок атаки РФ в "Охматдиті" загинуло 2 особи, а за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано із травмами 8 дітей.

Ймовірні пілоти, які причетні до удару по "Охматдиту":

Григор’єв Денис Анатолійович — штурман;

Назиров Дінар Дамірович — штурман;

Габітов Денис Астахович — капітан;

Риков Валерій Григорович — командир борту Ту-22М3;

Скворцов Олексій Геннадійович — майор;

Васін Олександр Олександрович — пілот;

Самойлов Андрій Юрійович — тимчасовий командир;

Щербінін Олександр Анатолійович — командир;

Криласов Євгеній Ігорьович — командир;

Малик Едуард Едуардович — помічник командира літака;

Голодов Артем Юрійович — старший лейтенант;

Хоменко Констянтин — капітан;

Панькін Дмитро Сергійович — льотчик;

Биков Михаїл В'ячеславович — льотчик;

Кулік Володимир Олександрович — старший лейтенант;

Назаров Олександр Олександрович — майор;

Агеев Микола Вікторович — старший льотчик,

Тіміркаєв Рустам Мініхасапович — льотчик.

Нагадаємо, що СБУ знайшла нові докази російського удару по "Охматдиту" саме крилатою ракетою Х-101. Про це свідчать не тільки фото та відео моменту прильоту, а й уламки ракети та дані радіолокаційного радара.

Раніше "Телеграф" писав, що у Кремлі зробили нову цинічну заяву щодо удару по "Охматдиту".