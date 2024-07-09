РФ ударила по "Охматдиту" ракетою Х-101: СБУ знайшла нові докази (фото)

Удар по "Охматдиту" був цілеспрямованим терором Росії

Служба безпеки України (СБУ) виявила на місці російського удару по дитячій лікарні "Охматдит" уламок двигуна крилатої ракети окупантів Х-101. Це спростовує чергову цинічну заяву Кремля, що Росія непричетна до влучання в медзаклад.

Про це повідомила пресслужба СБУ, публікуючи фото фрагментів ракети.

Також на місці трагедії виявили:

уламок механізму розкриття крил ракети Х-101;

уламок блоку постановки завад ракети Х-101;

середню частину корпусу крилатої ракети Х-101;

обтікач хвостового відсіку і уламок гідроблоку крилатої ракети Х-101;

уламки кожуха двигуна крилатої ракети Х-101 із відображенням інвентарного (внутрішня сторона) та серійного номерів (зовнішня сторона).

Аналізуючи ці дані, експерти стверджують, що удар по лікарні "Охматдит" був цілеспрямованим терором Росії.

Слідчі додають, що це ж підтверджує й траєкторія польоту ракети, характер завданих пошкоджень та велика кількість відео- і фотоматеріалів.

Зокрема, мова ведеться про:

Характер руйнувань, адже повністю знищено двоповерховий корпус лікарні, будівлі поруч мають значні ушкодження, який притаманний саме для бойової частини Х-101 (400 кг). Такий масштаб пошкоджень не міг бути спричинений ЗРК "NASAMS", адже бойові частини ракет мають у 20 разів менші потужності; Пропорції, форма та розміри ракети, яка зафіксована на відео, повністю відповідають ракеті Х-101. Вони ж водночас не характерні для ЗКР, у т.ч. до ЗРК "NASAMS". Тобто спроби російських пропагандистів порівняти ракету на відео, яка вражає лікарню за кілька сотень метрів, з розмірами будівлі на передньому плані — цинічна і безглузда маніпуляція; Траєкторія польоту ракети повністю відповідає характеристикам Х-101 (набір висоти, або "гірка", перед атакою цілі, і атака приблизно під кутом 60 градусів); Завдання удару по дитячій лікарні "Охматдит" саме крилатою ракетою Х-101 зафіксовано матеріалами об'єктивного контролю за допомогою радарів.

Раніше "Телеграф" писав, що західні політики приголомшені ударом РФ по "Охматдиту".