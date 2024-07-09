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РФ ударила по "Охматдиту" ракетою Х-101: СБУ знайшла нові докази (фото)

Автор
Тетяна Крутякова Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Удар по "Охматдиту" Новина оновлена 09 липня 2024, 13:49
Удар по "Охматдиту". Фото Колаж "Телеграф"

Удар по "Охматдиту" був цілеспрямованим терором Росії

Служба безпеки України (СБУ) виявила на місці російського удару по дитячій лікарні "Охматдит" уламок двигуна крилатої ракети окупантів Х-101. Це спростовує чергову цинічну заяву Кремля, що Росія непричетна до влучання в медзаклад.

Про це повідомила пресслужба СБУ, публікуючи фото фрагментів ракети.

Також на місці трагедії виявили:

  • уламок механізму розкриття крил ракети Х-101;
  • уламок блоку постановки завад ракети Х-101;
  • середню частину корпусу крилатої ракети Х-101;
  • обтікач хвостового відсіку і уламок гідроблоку крилатої ракети Х-101;
  • уламки кожуха двигуна крилатої ракети Х-101 із відображенням інвентарного (внутрішня сторона) та серійного номерів (зовнішня сторона).

Аналізуючи ці дані, експерти стверджують, що удар по лікарні "Охматдит" був цілеспрямованим терором Росії.

Слідчі додають, що це ж підтверджує й траєкторія польоту ракети, характер завданих пошкоджень та велика кількість відео- і фотоматеріалів.

Зокрема, мова ведеться про:

  1. Характер руйнувань, адже повністю знищено двоповерховий корпус лікарні, будівлі поруч мають значні ушкодження, який притаманний саме для бойової частини Х-101 (400 кг). Такий масштаб пошкоджень не міг бути спричинений ЗРК "NASAMS", адже бойові частини ракет мають у 20 разів менші потужності;
  2. Пропорції, форма та розміри ракети, яка зафіксована на відео, повністю відповідають ракеті Х-101. Вони ж водночас не характерні для ЗКР, у т.ч. до ЗРК "NASAMS". Тобто спроби російських пропагандистів порівняти ракету на відео, яка вражає лікарню за кілька сотень метрів, з розмірами будівлі на передньому плані — цинічна і безглузда маніпуляція;
  3. Траєкторія польоту ракети повністю відповідає характеристикам Х-101 (набір висоти, або "гірка", перед атакою цілі, і атака приблизно під кутом 60 градусів);
  4. Завдання удару по дитячій лікарні "Охматдит" саме крилатою ракетою Х-101 зафіксовано матеріалами об'єктивного контролю за допомогою радарів.

Раніше "Телеграф" писав, що західні політики приголомшені ударом РФ по "Охматдиту".

Теги:
#СБУ #Росія #Охматдит #Уламок #Ракета Х-101