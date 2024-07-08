Складна ціль для ППО? Чим небезпечна ракета, якою росіяни вдарили по "Охматдиту"

Ворог часто застосовує ці ракети для обстрілів України

Служба безпеки України встановила, якою саме ракетою росіяни вдарили по дитячій лікарні "Охматдит". Ця атака кваліфікована як воєнний злочин, за даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомив пресцентр СБУ. За попередніми даними слідчих Служби безпеки, для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.

У СБУ наголосили, що на місці трагедії уже знайдено відповідні докази.Зокрема, уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частина руля цієї ж ракети.

"Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин, зокрема і за сьогоднішній удар по Україні. Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист – це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя", – зазначив голова СБУ Василь Малюк.

За даними СБУ, станом на 13:50 8 липня унаслідок ворожого "прильоту" загинуло двоє працівників лікарні, семеро людей отримали поранення. З них щонайменше двоє дітей.

Слідчо-оперативна група СБУ разом з Національною поліцією та іншими відповідними службами продовжують роботу на місці трагедії. У межах кримінального провадження, розпочатого Службою безпеки ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством), триває розслідування.

Що відомо про ракету Х-101

Х-101 — це російська стратегічна крилата ракета класу "повітря-земля" з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності. Розроблена конструкторським бюро "Радуга" у 1995—2013 роках. Вперше ці ракети були використані в бойових умовах у 2015 році в ході інтервенції Росії в Сирію.

Тактико-технічні характеристики

рік початку випробувань — 1999;

довжина — 7450 мм;

діаметр — 742 мм;

розмах крила — 3 м;

стартова вага — 2200-2400 кг;

маса бойової частини — 400 кг;

маса палива — 1250 кг;

швидкість крейсерська — 190-200 м/с (680-720 км/год);

швидкість максимальна — 250-270 м/с (900-970 км/год);

максимальна дальність — до 5500 км;

профіль польоту — змінний;

висота профілю польоту — змінюється від 30-70 до 10 000 м.

Ракета оснащена оптоелектронна система наведення та корекції, лазерним висотоміром. Вона запускається з літаків Ту-160 та Ту-95МС.

Раніше "Телеграф" вже писав, що у Києві пролунала низка потужних вибухів під час оголошення масштабної повітряної тривоги. Крім балістичної загрози, російська армія підняла також тактичну авіацію в кількох регіонах і щонайменше три носії "Кинджалів" МіГ-31К.