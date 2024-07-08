Палати в крові, корпус у тріски: на що російські терористи перетворили дитячу лікарню Охматдит (ексклюзивне відео)

Під завалами ще можуть бути люди

Внаслідок ракетного удару росіян 8 липня у Києві було зафіксовано влучення у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Там є постраждалі.

Зараз триває розбіл завалів. На місці події працює кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Він показав наслідки російської атаки по дитячій лікарні.

На відео видно, що в результаті чергового теракту країни-агресора корпуси медустанови отримали серйозні пошкодження. На місці події продовжують працювати відповідні служби. Небайдужі містяни допомагають рятувальникам розбирати завали, щоб врятувати людей, які опинилися під ними.

Точна кількість постраждалих наразі невідома. Але серед них є діти.

Маленьких пацієнтів та їхніх батьків евакуювали разом із крапельницями та іншим необхідним обладнанням.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram, що пацієнтів дитячої лікарні, куди вручила ворожа ракета, перевезуть в комунальні лікарні міста.

"В Охматдит було пряме влучання ракетою," — написав Доброволець 24ОШБ "Айдар".

Раніше "Телеграф" повідомив, що за інформацією моніторингових пабліків та Повітряних сил ЗСУ, окупанти 8 липня застосували різний спектр озброєння. Були пуски крилатих ракет із бомбардувальників Ту-95, балістика, а також був пуск ракет "Кинжал" та "Калібрів". У мережі писали про додатковий виліт групи літаків Ту-22М3 та загрозу пусків ракет типу Х-22.