Палаты в крови, корпус в щепки: во что российские террористы превратили детскую больницу Охматдет (эксклюзивное видео)

Под завалами еще могут быть люди

В результате ракетного удара россиян 8 июля в Киеве было зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Там есть пострадавшие.

Сейчас идет разбор завалов. На месте происшествия работает корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он показал последствия российской атаки по детской больнице.

На видео видно, что в результате очередного теракта страны-агрессора корпуса медучреждения получили серьезные повреждения. На месте происшествия продолжают работать соответствующие службы. Неравнодушные горожане помогают спасателям разбирать завалы, чтобы спасти оказавшихся под ними людей.

Точное количество пострадавших пока неизвестно. Но среди них есть дети.

Маленьких пациентов и родителей эвакуировали вместе с капельницами и другим необходимым оборудованием.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram, что пациентов детской больницы, куда попала вражеская ракета, перевезут в коммунальные больницы города.

"В Охматдет было прямое попадание ракетой," — написал Доброволец 24ОШБ "Айдар".

Ранее "Телеграф" сообщил, что по информации мониторинговых пабликов и Воздушных сил ВСУ, оккупанты 8 июля применили разный спектр вооружения. Были пуски крылатых ракет с бомбардировщиков Ту-95, баллистика, а также пуск ракет "Кинжал" и "Калибров". В сети писали о дополнительном вылете группы самолетов Ту-22М3 и угрозе пусков ракет типа Х-22.